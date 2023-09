Гласини за Nintendo Switch 2: Breath of the Wild демо покажа подобрена графика и време на вчитување

Неодамна кружат гласини за следната конзола на Nintendo, привремено наречена „Switch 2“. Според извештаите од Eurogamer и VGC, одредени програмери имаа можност да ја демонстрираат конзолата за време на Gamescom 2023. Демото прикажуваше подобрена верзија на The Legend of Zelda: Breath of the Wild, иако спецификите на подобрувањата не беа дадени во тоа време.

Сега се појавија нови детали за шпекулациите од неодамнешниот подкаст на Nate the Hate. Домаќинот тврдеше дека технолошката демонстрација на Gamescom го прикажува Здивот на дивината што работи со 4K 60 fps, при што забележително подобрување е искоренувањето на времето на вчитување. Важно е да се разјасни дека овие гласини не имплицираат дека насловот за лансирање на Switch ќе биде повторно објавен со следниот хардвер. Наместо тоа, се користеше за да се демонстрира техничкиот напредок на наследникот.

Исто така, постојат тврдења дека технолошката демонстрација користела DLSS 3.5, технологијата на Nvidia за зголемување на вештачката интелигенција во реално време. Сепак, не е сигурно дали демонстрацијата го користела целосниот сет на функции на верзијата 3.5, како што е генерирањето рамки. Вклучувањето на DLSS е тема на шпекулации за наследникот на Switch веќе неколку години, а споменувањето на верзијата 3.5 секако е интригантно.

За време на разговорот со подкаст, водителот спомна дека март 2024 година е можен датум, иако не беше јасно дали тоа се однесува на откривање или датум на објавување. Претходните гласини претходно оваа година сугерираа објавување на крајот од 2024 година за Switch 2.

Важно е да се напомене дека овие гласини не се официјално потврдени од Нинтендо во овој момент. Информациите се базираат на извори и гласини. Дополнително, ако овие спецификации се точни, од суштинско значење е да се земе предвид дека технолошката демо прикажана на Gamescom можеби не мора да ги одразува карактеристиките на последната конзола.

Додека овие гласини продолжуваат да кружат, возбудливо е да се размислува за можностите за подобрена верзија на Breath of the Wild на 'Switch 2'. Сепак, додека не се соопштат официјалните најави од Nintendo, овие гласини треба да се земат со резерва.

