The National Collection of Aerial Photography (NCAP) is a renowned repository of historic aerial imagery, encompassing millions of images capturing significant global events and locations. The primary objective of NCAP is to collect and safeguard these valuable records in both digital and physical formats, ensuring their preservation for future generations.

To address the challenges related to handling and conservation, Alan Potts, the Digital Imaging Manager, sought out Monmouth Scientific for a solution to establish a clean environment for the NCAP team’s secure collection management. After relocating to a new facility in Edinburgh, the NCAP team gained the necessary space to tackle these challenges.

Monmouth Scientific го идентификуваше плакарот за рециркулирачки чад како оптимално решение за исполнување на барањата на тимот. Овој работен простор им овозможува на техничарите безбедно и ефикасно опкружување за задачи како што се отстранување на мувла од фотографски отпечатоци и подготовка на филм. Плакарите ефикасно го канализираат протокот на воздух, зафаќајќи ги испарувањата и ограничувајќи ги во контролирана работна површина. Чистиот воздух потоа се исфрла назад во лабораторијата преку користење на филтри со активен јаглен.

Употребата на овие плакари за рециркулирачки гасови не само што обезбедува поздрав работен простор за членовите на персоналот, туку нуди и придобивки за заштеда на трошоците и придонесува за позелена и поодржлива лабораториска средина. Со имплементацијата на оваа нова технологија и подобрувања во работниот тек, NCAP сега може да даде приоритет на критичните прашања за зачувување.

Алан Потс, менаџер за дигитална слика, го изрази своето задоволство од работата со Monmouth Scientific, наведувајќи дека нивното водство и експертиза се од непроценливо значење во идентификувањето на ризиците и изборот на соодветна опрема за работата. Партнерството резултираше со развој на нарачани решенија кои одговараат на уникатната апликација на NCAP, овозможувајќи им да го зачуваат овој уникатен рекорд на светски настани гледан одозгора.

Monmouth Scientific е лидер во решенијата за чист воздух, специјализиран за еколошки одговорна технологија за кружење. Нивните решенија, вклучително и гардероби, системи за ламинарен проток, кабинети за биолошка безбедност, единици за задржување прашок и простории за чистота од ISO класа, даваат приоритет на безбедноста на персоналот додека ја минимизираат потрошувачката на енергија. Тие се грижат за различни индустрии, како што се лаборатории, истражувачки институции, фармацевтски компании, производители на електроника и воздушни компании.

Генерално, ова партнерство помеѓу Националната колекција на воздушни фотографии и Monmouth Scientific ја покажува важноста на иновативните технологии и практики во обезбедувањето на зачувување и пристапност на вредните записи за идните генерации.

