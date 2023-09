Време на издавање за DLC на The Teal Mask во Pokemon Scarlet и Violet

Тренерите ширум светот со нетрпение го очекуваат објавувањето на првиот DLC на Pokemon Scarlet and Violet, The Teal Mask. Поставен да започне во среда, на 13 септември, играчите се љубопитни за специфичните времиња на издавање во нивниот регион.

Според потврдени информации, The Teal Mask DLC ќе биде објавен во следните времиња:

– 6 часот по Пацифичко време (12 септември)

– 8 часот по централно време (12 септември)

– 9 часот по источно време (12 септември)

– 2 часот по полноќ по Обединетото Кралство (13 септември)

– 3 часот по средноевропско време (13 септември)

– 5:30 часот по индиско време (13 септември)

– 9 часот по јапонско време (13 септември)

Овие времиња може да бидат предмет на промена, но се очекува играта да започне околу даденото време. Играчите треба да останат ажурирани за какви било најави во врска со промените во времето на објавување.

The Teal Mask е дел од The ​​Hidden Treasure of Area Zero DLC за Pokemon Scarlet и Violet. DLC ги носи играчите на училишна екскурзија во Китаками, живописно село исполнето со празнични активности и улични продавачи. Компанијата Покемон веќе ги задеваше новите џебни чудовишта, Легендари и ликови кои ќе бидат претставени во The Teal Mask.

Протекување, исто така, откри дополнителни информации за нови способности, записи во Pokedex и џебни чудовишта како Bloodmoon Ursaluna. Вториот дел од The ​​Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, наречен The Indigo Disk, е закажан за издавање Q4/Зима во 2023 година.

Играчите кои сакаат да го искусат The Teal Mask DLC ќе треба да поседуваат или Pokemon Scarlet или Pokemon Violet. Оние кои ги поседуваат двете игри ќе треба да купат посебни копии од The ​​Teal Mask.

И покрај првичните технички проблеми кои влијаеја на потопувањето и искуството на играчите, Pokemon Scarlet и Violet имаа многу успешно лансирање, станувајќи најголемото издание на Nintendo на сите времиња со 10 милиони продадени копии во првите три дена.

