Панагора Асет Менаџмент го намалува уделот во довербата за дигитални недвижности

Panagora Asset Management Inc. продаде 39.3% од својот удел во Digital Realty Trust, Inc. во текот на првиот квартал. Фирмата за управување со средства објави во своето неодамнешно поднесување Образец 13F до Комисијата за хартии од вредност (SEC) дека сега поседува 9,912 акции од акциите на компанијата, во вредност од 974,000 американски долари. Ова намалување на акциите е само една од неколкуте промени направени од хеџ фондовите во нивните позиции во рамките на трустот за инвестиции во недвижности. Главниот Financial Group Inc., Daiwa Securities Group Inc., Geode Capital Management LLC, FMR LLC и Norges Bank неодамна направија корекции на нивните акции во Digital Realty Trust.

Digital Realty Trust, Inc. имаше позитивна недела, со раст на акциите за 1.4% и отворање на 131.80 долари во петокот. Компанијата има пазарна капитализација од 39.90 милијарди долари, сооднос цена-заработка од 102.17 и бета од 0.54. 50-дневните и 200-дневните едноставни подвижни просеци за акциите беа 121.81 долари и 107.33 долари соодветно. Најниското и највисокото ниво за една година за акцијата се 1 долари и 85.76 долари. Digital Realty Trust има тековен сооднос и брз сооднос од 133.39, како и сооднос помеѓу долгот и капиталот од 0.58.

Дополнително, Digital Realty Trust објави квартална дивиденда што ќе се исплати во петок, 29 септември. Рекордните инвеститори во петок на 15 септември ќе добијат дивиденда од 1.22 долари по акција. Датумот на екс-дивиденда е четврток, 14 септември. Годишната дивиденда претставува коефициент на исплата од 378.30%, со принос од 3.70%.

Инсајдерски трансакции се случија и во Digital Realty Trust. Во јули, инсајдерот Синди Фиделман продаде 2,770 акции од акциите на компанијата за вкупна вредност од 346,250 долари. Во јуни, CAO Peter C. Olson продаде 700 акции од акциите за 73,969 долари. Упатените поседуваат 0.39% од акциите на компанијата.

Различни аналитичари на акции неодамна ги дадоа своите оценки на Digital Realty Trust. BNP Paribas ја надгради акцијата на рејтинг „надминат перформанси“, додека StockNews.com ја означи како рејтинг „продажба“. Royal Bank of Canada ја зголеми нивната целна цена на 140.00 долари, а Citigroup ја подигна нивната ценовна цел на 136.00 долари со рејтинг „купи“.

Digital Realty Trust е глобална компанија за центар за податоци, колокација и решенија за интерконекција. Нејзината платформа, PlatformDIGITAL, има за цел да ги зближи компаниите и податоците преку обезбедување безбедни капацитети за центри за податоци и методологија за решение за распространета архитектура на центри за податоци (PDx). Компанијата има консензус рејтинг „Држете“ и консензуална целна цена од 120.93 долари.

Извор: Panagora Asset Management го намалува уделот во Digital Realty Trust, Digital Realty Trust објавува дивиденда, Insider трансакции во Digital Realty Trust, промени во рејтингот на аналитичарите, Digital Realty Trust анализа на акции и Digital Realty Trust компаниски профил (MarketBeat)