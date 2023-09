Only Up, Вирусна игра на Twitch, повлечена од Steam

Популарната вирална игра, Only Up, која доби огромна популарност на Twitch во текот на летото, е отстранета од платформата Steam. Креаторот на играта, познат како SCKR Games, изразил желба да продолжи од играта поради стресот што го предизвикала.

Only Up доби значајни следбеници на Twitch со својот уникатен поглед на приказната за Џек и гравот. Играта содржи филозофски нарации и предизвикувачки платформирање додека играчите се обидувале да се искачат на различни пловечки објекти и средини.

И покрај успехот на Twitch, Only Up се соочи со критики за вклучување на NFT референци, отсуство на функции за игра како функција за зачувување и обвинувања за користење на средства заштитени со авторски права од друг развивач. Овие контроверзии доведоа до тоа играта привремено да биде симната од Steam во јули пред да се врати.

Во објавата за ажурирање, соло развивачот на Only Up ги призна нивните грешки и изрази желба да ја остави играта зад нив. Тие го наведоа стресот што го предизвикал играта и потребата за душевен мир и заздравување. Инвеститорот планира да направи пауза и да го продолжи своето образование додека работи на нивната следна игра, привремено насловена Kith. Овој нов проект ќе има поинаков концепт, жанр и поставка, фокусирајќи се на кинематографијата. Инвеститорот исто така изрази желба да работи со мал тим за да ги подобри своите вештини за дизајнирање игри.

Верно на нивната најава, Only Up веќе не е достапен за купување на Steam. Сепак, оние кои веќе ја купиле играта сè уште можат да ја преземат и играат. Со речиси 13,000 прегледи, Only Up одржува главно позитивна оценка.

– Дефиниции: Twitch – платформа за пренос во живо за гејмерите;

NFT – Незаменлив токен, дигитално средство со единствена сопственост снимено на блокчејн платформа;

Steam – дигитална дистрибутивна платформа за видео игри.