Креаторот на Only Up ја отстранува играта од Steam, повикувајќи се на стрес

Ултра предизвикувачката инди-игра, Only Up, беше симната од Steam од неговиот креатор поради огромниот стрес што го предизвика. Развиена од SCKR Games, играта претходно се соочуваше со обвинувања за прекршување на авторските права поврзани со одредени средства во играта. И покрај нејзината популарност меѓу YouTubers и Twitch стримерите, креаторот одлучи да ја избрише играта од излогот на Valve, изразувајќи желба да продолжи од неа.

На својот врв, Only Up привлече околу 280,000 истовремени гледачи на Twitch, а видеото на Јутјуберот Дарен Џејсон Воткинс, познат како „IShowSpeed“, собра 5.6 милиони прегледи за само два месеци.

Сепак, стресовите поврзани со развојот на играта го наведоа креаторот да ја отстрани од Steam. Во изјавата, инвеститорот, кој работи под студиото име SCKR Games, призна дека направил грешки и ја изрази потребата за ментален мир и исцелување.

Како соло програмер, креаторот го опиша Only Up како нивниот прв напад во развојот на игри, направен од креативност и лично тестирање. Тие спомнаа дека играта им предизвикала значителен стрес во текот на месеците и дека сакале да го остават зад себе. Следствено, Only Up е отстранет од Steam и повеќе нема да биде достапен за купување.

Креаторот сега се насочил кон новата игра наречена Kith. Овој проект има за цел да им обезбеди мир на умот и можност да го продолжат своето образование за дизајн на игри. Со фокус на реализмот, кинематографијата и различен жанр и амбиент, тие се надеваат дека ќе работат заедно со мал тим и значително ќе ги подобрат своите вештини за дизајнирање игри.

Додека Only Up доби „главно позитивна“ оцена со над 12,000 прегледи од корисниците на Steam, играта сега е означена како „недостапна“ и не може да се купи. Сепак, секциите за опис на играта и податоци за играчите на нејзината страница Steam сè уште се достапни.

