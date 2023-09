Гласини за Nintendo Switch 2: Конзолата од следната генерација прикажана зад затворени врати

Гласините за конзолата од следната генерација на Nintendo, неофицијално позната како Nintendo Switch 2, дополнително се поттикнати од неодамнешните извештаи. Компанијата очигледно ја покажа конзолата на приватни состаноци со развивачите на игри на изложбата Gamescom 2023 во Келн, Германија. Изворите открија дека биле претставени технолошки демо снимки, истакнувајќи ги карактеристиките како што се поддршката за Nvidia DLSS и следењето на зраците.

Извештаите од Eurogamer и VGC ги потврдуваат претходните гласини дека Nintendo тајно ја демонстрирал својата претстојна конзола. Двата извори укажуваат дека надградената верзија на The Legend of Zelda: Breath of the Wild била прикажана на овој хардвер „Switch 2“. Понатаму, VGC тврди дека на програмерите им бил даден и увид на технолошката демо верзија на The Matrix Awakens Unreal Engine 5, што сугерира дека новиот систем на Nintendo ќе ја поддржува технологијата DLSS и ray-tracing на Nvidia.

Додека деталите за прикажаната содржина остануваат оскудни, VGC сугерира дека конзолата ќе го задржи факторот на преносливост на Nintendo Switch. Што се однесува до датумот на објавување, се верува дека Nintendo цели на лансирање есен 2024 година, иако има индикации дека компанијата сака да започне порано.

Сепак, Нинтендо не ги коментираше овие гласини и се очекува да молчи додека не се открие официјалната конзола. Сепак, овие извештаи предизвикаа возбуда меѓу обожавателите на саканата гејмерска компанија, сигнализирајќи го претстојното пристигнување на следната конзола Nintendo.

Извори:

– Еурогејмер

– VGC