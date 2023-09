Наводно, наследникот на Nintendo Switch е откриен зад затворени врати на Gamescom 2023

Според извештајот од Eurogamer, наследникот на конзолата Nintendo Switch беше прикажан на обелоденување зад затворени врати на Gamescom 2023. Иако Eurogamer немаше можност сам да го проба, се верува дека неколку партнерски развивачи добија поглед на конзолата во некоја форма.

Еден од најважните моменти на демонстрацијата беше „направената“ верзија на The Legend of Zelda: Breath of the Wild, специјално дизајнирана да ги прикаже перформансите на шпекулираниот Switch 2. Сепак, нема дополнителни информации во врска со ова наводно техничко демо откриени во овој момент.

Овој пристап на користење на подобрена верзија на постоечка игра за демонстрација на подобрени перформанси потсетува на стратегијата на Sony Interactive Entertainment што водеше до лансирањето на PlayStation 5, каде што тие покажаа побрзо време на вчитување во Marvel's Spider-Man на PlayStation 4.

И покрај гласините околу наследникот на Nintendo Switch, компанијата сè уште официјално не го потврдила неговото постоење или какви било потенцијални карактеристики што може да ги претстави, како што се подобрени перформанси, 4K резолуции или компатибилност наназад. Извештаите од индустријата сугерираат дека Nintendo се подготвува за поголемо јавно откривање во 2024 година, но засега ова останува шпекулативно.

Иако дискусиите за Nintendo Switch често се вртеа околу конзолата која го достигнува крајот на својот типичен животен циклус, Nintendo продолжува да доживува значителен успех со Switch. Според претседателот на Nintendo of America, Даг Боусер, овој успех произлегува од уникатниот хибриден дизајн на конзолата и силната постава на популарни игри.

Со оглед на тековниот успех на Nintendo Switch и претстојните наслови во развој, како што се Detective Pikachu Returns, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG и ненасловената игра Princess Peach, сè уште има многу да ги задржи играчите ангажирани со оригиналниот Switch .

Сепак, како што се објавуваат овие наслови, иднината на конзолата станува неизвесна. Додека наводниот состанок зад затворени врати на Gamescom 2023 сугерира дека Nintendo планира промена во блиска иднина, остануваат прашањата за тоа што ќе вклучува следната конзола на Nintendo и дали ќе се појави во 2024 година. Како што одминува времето, се очекува да се појават повеќе информации, кои ќе обезбедат појасна слика за плановите на Nintendo за иднината.

1. Eurogamer – популарна веб-локација за новинарство за видео игри позната по своето длабинско покривање и анализа на индустријата за игри.

2. Gamescom – годишен саем за видео игри што се одржува во Германија, познат по своите презентации и откривања на претстојните игри и конзоли.

3. PlayStation 5 – најновата гејмерска конзола издадена од Sony Interactive Entertainment, која нуди подобрена графика, побрзи перформанси и нови функции во споредба со неговиот претходник, PlayStation 4.

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – акциона-авантуристичка игра развиена и објавена од Nintendo, позната по своето истражување на отворен свет и иновативната механика на игра.

5. Marvel's Spider-Man – популарна игра со суперхерои развиена од Insomniac Games и објавена од Sony Interactive Entertainment, прикажувајќи ги можностите на PlayStation 5 со подобрени времиња на вчитување.

6. 4K резолуција – резолуција на екранот од приближно 3840×2160 пиксели, обезбедувајќи повисоко ниво на детали и јасност во споредба со пониските резолуции.

7. Назад компатибилност – способност на гејмерската конзола да игра игри од претходните генерации или платформи.

8. Doug Bowser – претседател на Nintendo of America, одговорен за надгледување на работењето на компанијата на северноамериканскиот пазар.

