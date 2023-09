Се шпекулира дека претстојниот Nintendo Direct настан ќе дебитира со возбудливи наслови

Постојат гласини дека Nintendo ќе биде домаќин на настанот Nintendo Direct во претстојната недела, иако не е дадена официјална потврда. Шпекулациите сугерираат дека настанот ќе прикаже неколку наслови од прва страна, вклучувајќи Super Mario RPG, Detective Pikachu Returns и WarioWare: Move It.

Сепак, една работа за која нема да се разговара за време на настанот е многу очекуваниот Switch 2, наследник на популарната пренослива конзола. И покрај ова, зад сцената, се чини дека Нинтендо работи на прототип на конзола, која им ја покажаа на програмерите на неодамнешниот настан на Gamescom.

На присутните им беше даден мал поглед на обновената верзија на The Legend of Zelda: Breath of the Wild, со надграден хардвер. Спецификите на овој нов хардвер засега се непознати.

Во моментов, сите верзии на оригиналниот Nintendo Switch се напојуваат со чипот Nvidia Tegra X1, кој првично беше објавен во 2015 година. Додека некои понови верзии се опремени со чипот X1+ од 2019 година, кој нуди подобрено траење на батеријата, перформансите остануваат исти .

Чипот Tegra X1 се смета за застарен, со четири јадра Cortex-A57 на 1.02 GHz и четири A53 јадра, заедно со графички процесор базиран на Maxwell од генерацијата GTX 900. Дополнително, тој е поврзан со старата LPDDR4 RAM меморија, обезбедувајќи 4GB меморија. Во споредба со модерните чипови за паметни телефони, чипот Tegra X1 заостанува по перформанси.

Прашањето што останува неодговорено е дали Nintendo повторно соработува со Nvidia за Switch 2 или дали избрале друг хардверски провајдер. Само времето ќе покаже.

Очекуваниот датум за лансирање на Nintendo Switch 2 е доцна во 2024 година, со официјалното откривање веројатно да се случи пред тоа. Гледајќи наназад на оригиналниот Switch, тој првпат беше претставен како „NX“ во март 2015 година, доби целосно соопштение во октомври 2016 година и на крајот беше објавен во март 2017 година.

