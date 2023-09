Night At the Gates of Hell: Survival Horror FPS сега е достапен на конзолата

By

Гејмерите на конзоли сега можат да ја доживеат застрашувачката возбуда на Night At the Gates of Hell, развиена од Puppet Combo и Black Eyed Priest. Претходно објавена на компјутер, играта сега е достапна на PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.

Инспириран од италијанските зомби-филмови на Лусио Фулчи и Бруно Матеи, како и гревот од ерата на PS1 и амбиентот на неонско диско, Night At the Gates of Hell е Survival Horror FPS што ги потопува играчите во пост-апокалиптичен свет.

Главниот лик, Дејвид, е тивок човек кој неодамна ја изгубил својата сопруга и живее во својот стан на морето. Одеднаш, избувнувањето на зомби го проголта неговиот град, принудувајќи го Дејвид да го напушти својот нормален живот и да земе оружје против ордите на немртвите.

За да преживеат и на крајот да ја откријат вистината зад апокалипсата, играчите мора да решаваат загатки, да бараат ресурси и да користат различни оружја за стратешки да ги елиминираат зомбите. Слично како делата на Фулчи, единствениот начин да се срушат овие чудовишта е со прецизен удар во главата.

Играта нуди напнат и интензивно искуство додека играчите се движат низ разурнатиот град, наидувајќи се на други преживеани на патот. Соработката и тимската работа се од витално значење за да се надминат предизвиците и да се направи смело бегство.

Ако сте гејмер на компјутер, Night At the Gates of Hell сè уште е достапен на Steam за вашето задоволство при играњето.

Извори: Puppet Combo, Black Eyed Priest

Дефиниции:

– Survival Horror FPS: Жанр на видеоигри кој комбинира елементи на хорор за преживување и стрелец во прво лице, каде играчите мора да се движат низ заканувачки и опасно опкружување додека се борат со непријателите.

– Лусио Фулчи: Италијански филмски режисер познат по својата работа во жанрот хорор, особено по филмовите за зомби.

– Бруно Матеи: Италијански филмски режисер познат по неговиот придонес во италијанското кино за експлоатација, вклучувајќи ги и филмовите за зомби.