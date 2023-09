Nintendo Switch 2: гласини за спецификации и можен датум на издавање

Неодамнешниот извештај од познатиот протекувач на видео игри NateTheHate даде повеќе детали за шпекулираниот Nintendo Switch 2. Според Нејт, новиот систем наводно им бил претставен на програмерите зад затворени врати на Gamescom 2023 во Келн, Германија.

Една од клучните информации што ги сподели Нејт е дека демото на The Legend of Zelda: Breath of the Wild се извршуваше на новиот систем со резолуција 4K и 60 слики во секунда, со значително пократко време на вчитување во споредба со оригиналниот Nintendo Switch. . Ова сугерира дека Switch 2 може да има подобрени перформанси, особено кога е приклучен.

Исто така, беше споменато дека новиот систем може да инкорпорира DLSS (Deep Learning Super Sampling) технологија, конкретно DLSS 3.5. Сепак, важно е да се забележи дека имплементацијата на DLSS на Switch 2 може да не ги вклучува сите функции што се наоѓаат во верзијата за компјутер.

Друго демо прикажано на Gamescom, наводно, беше The Matrix, кое се чинеше дека е на исто ниво со конзолите од следната генерација во однос на визуелниот квалитет, вклучувајќи ги и подобрените способности за следење зраци. Сепак, се шпекулира дека ова демо можеби не работело на мајчин хардвер, туку на компјутер или комплет за развивачи со слични спецификации.

Додека дискусиите во Gamescom покажаа потенцијален датум на објавување во март 2024 година, NateTheHate изрази неизвесност дали овој датум се однесува на официјалното откривање или на вистинското лансирање на Nintendo Switch 2.

Што се однесува до компатибилноста наназад, нема дефинитивни информации за тоа дали новиот систем ќе биде компатибилен со игрите објавени за оригиналниот Nintendo Switch.

Иако овие детали нудат интригантен поглед на гласините Nintendo Switch 2, важно е да се пристапи кон овие информации со претпазливост бидејќи тие сè уште се засноваат на непроверени протекувања. Само времето ќе покаже дали овие гласини се покажат како точни, а фановите со нетрпение ги очекуваат официјалните најави од самите Nintendo.

