Шелдон Менери, креаторот на Commander, најпопуларниот стил на игра за играта за тргување со карти Magic: The Gathering, почина по седумгодишна битка со ракот. Сопругата на Менери, Гретчин Мелде, го објави неговото мирно поминување на Фејсбук, по што следеше излив на сочувство од гејминг заедницата на маса.

Commander е мултиплеер формат на Magic кој им овозможува на три или повеќе играчи да учествуваат со уникатни палуби со 100 карти и единствен лидерски карактер. Првично дизајнирана како игра за двајца играчи, Commander нуди посекојдневен стил на игра и поттикнува креативно изразување. Самиот Менери имаше шпил со потпис наречен „Ти го направи ова за себе“, кој ги користеше картите на противниците како оружје против нив.

Форматот Commander израсна од форматот Elder Dragon Highlander (EDH), со кој Менери се сретна за време на неговото време во војската. Како висок судија на Magic Pro Tour, Менери одигра клучна улога во рафинирањето и проширувањето на варијантата EDH, на крајот формирајќи го раководното тело на форматот, познато како Комитетот за правила на командантот. Оваа волонтерска организација, во партнерство со Wizards of the Coast, издавачот на Magic: The Gathering, обезбедува насоки за прилагодување на правилата, забранети картички и нови картички за форматот Commander.

Менери го гледаше Commander како пауза од конкурентната магија и ја нагласи неговата способност да се споделува и ужива со пријателите. Неговите придонеси за Magic се проширија надвор од форматот Commander. Тој беше клучен во обликувањето на судиската програма и служеше како натпреварувачки судија во магија на ниво 5. Менери исто така беше плоден писател и креатор на содржина, споделувајќи ја својата експертиза преку написи, видеа и подкасти.

Wizards of the Coast ја изразија својата длабока тага за загубата на Шелдон Менери и го препознаа неговиот значаен придонес во заедницата на Magic. Тие го пофалија Менери како идеен, влијателен и почитуван член на заедницата Magic: The Gathering. Зад себе остава трајно наследство преку неговата работа на форматот Commander и неговата посветеност да ја направи играта добредојдено и пријатно искуство за играчи од сите потекла.

Влијанието на Шелдон Менери врз заедницата на Меџик не може да се прецени. Ќе остане запаметен по неговата добрина, дарежливост и страст за играта. Неговата загуба длабоко ја чувствуваат оние кои го познаваа, а неговото наследство ќе живее преку безброј играчи.

