Паметниот телефон Mate 60 Pro на Huawei ги прикажува домашните технички способности на Кина

Huawei Technologies Co. направи значаен чекор во прикажувањето на напредокот на Кина во развојот на домашните технолошки способности со својот најнов модел на паметни телефони, Mate 60 Pro. Овој паметен телефон видно се одликува со висок процент на компоненти произведени во Кина, покрај неговиот кинески дизајниран и произведен процесор Kirin.

Анализата на рушење спроведена од TechInsights за Bloomberg открива дека Huawei набавувал неколку компоненти од кинески компании. Mate 60 Pro вклучува преден модул за радиофреквенција од Beijing OnMicro Electronics Co., сателитски комуникациски модем од Hwa Create Co. и RF трансивер од Guangzhou Runxin Information Technology Co. Меморијата на SK Hynix Inc. е единствената идентификувана странска компонента досега.

Потпирањето на домашните добавувачи за технолошки компоненти е импресивно достигнување за Huawei, со оглед на предизвиците со кои се соочи откако беше отсечена од пазарот за напредни чипови и производство на чипови поради американските санкции во 2020 година. Компанијата претходно се потпираше на американски добавувачи за основните комуникациски чипови и мораше да бара алтернативни средства за производство на своите процесори и безжични чипови.

И покрај овие неволји, Huawei успеа да создаде паметен телефон со компоненти претежно произведени во Кина, покажувајќи ја својата способност да се движи низ технолошкото ембарго. Безжичните брзини на Mate 60 Pro се на исто ниво со уредите 5G и уредот не покажува невообичаено празнење на батеријата.

Сепак, остануваат прашањата во однос на обемот на производството и цената на овие компоненти. Huawei мора да се натпреварува со етаблирани играчи како Apple и Samsung, чии паметни телефони користат чипови кои се најмалку две генерации понапред од најновата понуда на Huawei. Сепак, објавувањето на Mate 60 Pro без детални спецификации беше прославено од државните медиуми како доказ дека напорите на САД да го ограничат пристапот на Кина до напредните технологии не успеаја.

Успехот на Mate 60 Pro може да има значителни импликации за Huawei и кинескиот пазар на паметни телефони. Аналитичарите проценуваат дека доколку Huawei продаде 5 милиони единици, може да канибализира 38% од продажбата на iPhone во Кина. Сепак, ограничувањата во понудата и ниските производствени приноси ја зголемуваат неизвесноста за способноста на Huawei да ја задоволи побарувачката.

Додека Huawei продолжува да напредува со своите домашни технолошки способности, останува да се види како ќе одговорат САД. Претставникот Мајкл Мекол навести дека добавувачите на Huawei, како што е Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), можеби ги прекршиле американските санкции. Исходот од овие случувања може да има далекусежни импликации и за Huawei и за глобалната технолошка индустрија.

