Како да играте Starfield на Xbox One и Mobile

Ако сте заинтересирани да играте Starfield, но немате Xbox Series X/S или моќен компјутер, не грижете се! Сè уште можете да ја играте играта на вашиот Xbox One или на мобилен уред.

Дали Starfield е на Xbox Cloud Gaming?

Да, Starfield е достапен на Xbox Cloud Gaming. Ова значи дека можете да ја играте играта на кој било уред што поддржува Xbox Cloud Gaming, вклучувајќи го вашиот Xbox One или мобилен уред. Сепак, имајте на ум дека може да има некои ограничувања кога станува збор за стриминг игри. Може да доживеете доцнење, заматени визуелни слики, блокирани артефакти и слаб звук ако вашата интернет врска не е доволно силна и стабилна. Но, ако претходно не сте имале никакви проблеми со Xbox Cloud Gaming, користењето на услугата за стриминг за играње Starfield е остварлива опција.

Ако навистина сакате да играте Starfield на Xbox Series X, но немате време да го инсталирате, можете да го играте и преку облак стриминг.

Како да се игра Starfield на Xbox One

За да играте Starfield на Xbox One, можете да го пренесувате преку Xbox Cloud Gaming користејќи ја вашата претплата за Xbox Game Pass Ultimate. Едноставно вклучете го Xbox One, одете во Game Pass и пронајдете Starfield. Откако ќе ја лоцирате играта, кликнете на „Играј“ за да започнете со пренос. Нема потреба да ја инсталирате играта!

Сепак, имајте на ум дека стриминг игрите користат многу податоци и пропусен опсег. Затоа, погрижете се да немате капа за податоци за вашата интернет конекција.

Како да играте Starfield на мобилен телефон

За да играте Starfield на вашиот мобилен уред, ќе треба да ја инсталирате апликацијата Xbox Game Pass од Google Play Store (за Android) или Apple App Store (за iOS). Проверете дали сте претплатник на Xbox Game Pass Ultimate.

Откако ќе ја инсталирате апликацијата, најавете се на вашата сметка на Microsoft користејќи ја истата сметка што ја користите за плаќање за Xbox Game Pass Ultimate. Најдете го Starfield во списокот со игри и допрете на неговата икона за да ја отворите страницата за играта. Ако сте најавени на Game Pass Ultimate, ќе видите зелено копче што вели „Играј“ на страницата. Едноставно допрете го за да започнете со репродукција, без потреба од инсталација.

Важно е да се напомене дека играњето Starfield на мобилен бара контролер. Можете да користите контролер поврзан преку Bluetooth (како што е Xbox контролер) или контролер што се прилепува на вашиот телефон.

Така, дури и ако го немате најновиот хардвер за игри, сепак можете да уживате во играњето Starfield на вашиот Xbox One или мобилен уред преку Xbox Cloud Gaming.

