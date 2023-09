Претплатниците на Google Fi Wireless Unlimited Plus сега можат да управуваат со Google One Perk

By

Google Fi прави промени во начинот на управување со претплатите на Google One за своите претплатници на пакетот Unlimited Plus. Операторот сега ќе им дозволи на претплатниците директно да управуваат со нивната претплата на Google One од страницата на сметката Fi и мобилните апликации. Ова поинтегрирано искуство ќе започне да се прикажува на 25 септември.

Претходно, сите надградби на претплатите на Google One се наплаќаа независно од безжичната услуга. Сепак, почнувајќи од следната изјава за наплата на Fi по 25 септември, сите надградби на претплатата на Google One над вклучените 100 GB ќе се наплаќаат на сметката Fi.

Важно е да се забележи дека претплатниците може да добијат погрешно известување кое вели дека нивната претплата на Google One е откажана. Сепак, ова е едноставно автоматизирана системска порака што може да се игнорира. Претплатата на Google One автоматски ќе продолжи преку Fi без губење на просторот или прекин.

Претплатниците и членовите на планот што ќе го напуштат Google Fi ќе имаат 7-дневен грејс период за време на кој ќе можат повторно да се претплатат на Google One без губење на услугата. Исто така, вреди да се напомене дека нема промени во просторот од 100 GB на Google One вклучен во планот за Unlimited Plus на Fi.

Овие промени имаат за цел да обезбедат понепречено и интегрирано искуство за претплатниците на Google Fi Wireless Unlimited Plus. Дозволувајќи им да управуваат со нивната претплата на Google One директно од страницата на сметката Fi, тоа го поедноставува процесот на наплата и обезбедува непрекинат пристап до складирањето облак.

– Дефиниции за термините употребени во статијата:

– Google One: услугата за претплата за складирање на Google која обезбедува дополнително складирање во облак за производите на Google.

– Google Fi: мобилен виртуелен мрежен оператор на Google (MVNO) кој нуди планови за безжичен телефон.