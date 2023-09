First Advantage стекнува Biometric Technology Provider Infinite ID

First Advantage, давател на услуги за проверка и верификација на заднината на вработувањето, го објави купувањето на давателот на биометриска технологија, Infinite ID, за 41 милион долари во готовина. Стекнувањето има за цел да ја прошири мрежата на First Advantage и понудите за верификација на идентитет за своите клиенти во САД.

Infinite ID, со седиште во Хиксвил, Њујорк, е компанија за портфолио на приватна инвестициска фирма Enlightenment Capital. Се очекува компанијата да генерира повеќе од 10 милиони долари годишен приход. Давателот на биометриска технологија нуди алатки за идентификација и автентикација за различни сектори, вклучувајќи одбрана и разузнавање, национална безбедност, спроведување на законот, гранична безбедност, одговор при катастрофи и управување со итни случаи, како и корпоративна безбедност.

Извршниот директор на First Advantage, Скот Стејплс, изјави дека софтверот на Infinite ID ги надополнува постоечките понуди на компанијата RightID и Digital Identity Services. Оваа аквизиција се смета за значаен чекор кон проширување на портфолиото на производи и основната дејност на First Advantage.

Со оваа аквизиција, First Advantage има за цел да ги подобри своите способности во обезбедувањето напредни биометриски технолошки решенија за да им помогне на работодавците да го намалат ризикот и да ја одржат усогласеноста. Биометриската автентикација нуди високо ниво на безбедност со користење на уникатни физички или карактеристики на однесувањето, како што се отпечатоци од прсти, препознавање на лицето или скенирање на ирисот, за да се потврди идентитетот на поединецот.

Извори: First Advantage, Infinite ID

мислење за навигација