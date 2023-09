Светски јазици и дигитални хуманистички средби се враќаат на Универзитетот во Арканзас

Светското студио за јазици и дигитални хуманитарни науки на Универзитетот во Арканзас е воодушевено да го објави враќањето на состанокот за дигитални хуманистички науки. Настанот ќе се одржи во студиото лоцирано во JB Hunt Center на 14 септември од 4-5 часот.

За време на отворањето на DH Meet-Up, факултетските и дипломирани студенти од Катедрата за светски јазици, литератури и култури ќе ги покажат своите проекти кои ги комбинираат светските култури и дигиталната технологија. Присутните може да очекуваат да видат презентации на различни теми, како што се фотографија 360, интерактивни виртуелни обиколки на антички места, лекции за палеографија на екран на допир за учење средновековен француски и иновативна употреба на дигитални алатки во училницата.

По настанот, ќе се одржи прием во студиото WLDH, што ќе им даде можност на присутните да се поврзат и понатаму да разговараат за презентираните проекти.

Вториот DH Meet-Up во месецот ќе се одржи на 28 септември од 11 до 12 часот На овој состанок ќе учествуваат факултети и дипломирани студенти од одделот WLLC кои ќе ги споделат своите планови за идни проекти кои ги комбинираат светските култури и дигиталната технологија. Ова вклучува предлози за финансирање, потенцијални курсеви и единици за учење. Ручекот ќе биде обезбеден од студиото по овој настан.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

За да останете во тек со настаните организирани од Одделот WLLC и World Languages ​​and Digital Humanities Studio, следете го WLLC на Instagram, Facebook и Twitter.

Извори:

– Универзитет во Арканзас Светски јазици, литератури и култури

Забелешка: Изворната статија е изменета за да одговара на бараниот формат.