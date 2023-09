Massive Monster најавува поп-ап аркада за игри на Неделата на меѓународни игри во Мелбурн 2023 година

Massive Monster, развивачот зад Cult of the Lamb, ги откри плановите за специјална аркада за игри што ќе биде достапна за време на Неделата на меѓународни игри во Мелбурн (MIGW) во 2023 година. Оваа изложба ќе прикаже куриран избор на локални инди игри од Мелбурн, што ќе овозможи присутните да играат демо снимки од различни познати студија.

Поп-ап гејмерската аркада ќе биде отворена за јавноста од 3-ти до 8-ми октомври 2023 година, на улицата Брунсвик 256, Фицрој, Мелбурн. Изложбата ќе биде сместена веднаш надвор од Мелбурн CBD и ќе им обезбеди на ентузијастите за игри можност од прва рака да ги искусат најновите идни инди игри.

Некои од потврдените игри што ќе бидат прикажани вклучуваат Бумеранг Фу, Cult of the Lamb, Gubbins, The Drifter и The Dungeon Experience, со можност за повеќе дополнувања до шоуто. Јавните сесии ќе се одржуваат во одредено време, со сесии од вторник до петок од 12 до 5 часот, а од сабота до недела од 11 до 6 часот.

Описот на настанот ги поканува присутните да го истражат курираниот избор на инди-игри, нудејќи премиерни демо и ексклузивна стока. Ова е можност за гејмерите и за креаторите да се поврзат и да добијат увид во процесот на развој зад овие возбудливи нови наслови. Без разлика дали присутните се на пат до PAX или едноставно сакаат да го започнат својот PAX викенд порано, скокачката аркада за игри е искуство кое мора да се види.

Покрај изложбите за игри, Massive Monster ќе биде домаќин и на продавница за подароци што ќе содржи ексклузивна стока и кодови за игри. Дополнително, студиото организира разни настани за вмрежување за професионалци во индустријата, обезбедувајќи многу можности за поврзување со истомисленици.

Додека забавата за лансирање на MIGW 2023 е веќе распродадена, Massive Monster закажа неколку други настани во текот на неделата, вклучително и бесплатен настан за мрежно поврзување за жени и поединци со различни полови на 3 октомври 2023 година.

Неделата на меѓународните игри во Мелбурн 2023 година треба да се одржи од 30 септември до 8 октомври, нудејќи низа настани фокусирани на индустријата и јавни настани. Оваа возбудлива еднонеделна прослава ќе обезбеди бројни можности за присутните да се поврзат со нови луѓе и да го прослават светот на локалните и меѓународните видео игри.

