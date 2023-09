Најдобрите паметни телефони под 50,000 РС во Индија

By

Ако имате буџет од 50,000 рупии за паметен телефон, имате многу опции за избор. За да ви помогнеме да го направите вистинскиот избор, ги склопивме топ 5-те моментално достапни паметни телефони во овој опсег на цени, земајќи ги предвид нивните карактеристики, перформанси и стил.

1. Google Pixel 7: Google Pixel 7 е достапен за нешто помалку од 50,000 рупии на Flipkart, а цената може да биде уште пониска со одредени кредитни картички. Доаѓа со најновиот Tensor G2 процесор на Google, 8 GB RAM и 128 GB внатрешна меморија. Телефонот има 6.3-инчен Full HD+ OLED дисплеј со стапка на освежување од 90 Hz и максимална осветленост од 1400 nits. Има високо оценет систем на камера, вклучувајќи примарна камера од 50 MP со OIS и ултра широка камера од 12 MP. Pixel 7 работи на најновиот Android 13 со јазикот на дизајнот Material You.

2. OnePlus 11R 5G: OnePlus 11R 5G нуди одлична вредност за парите додека позајмува некои функции од неговиот попремиум брат, OnePlus 11 5G. Има заоблен Fluid AMOLED дисплеј од 6.74 инчи, чип Snapdragon 8+ Gen 1 и опции за до 16 GB RAM и 256 GB складирање. Телефонот има примарна камера од 50 MP со OIS, ултраширока камера од 8 MP и макро камера од 2 MP. Има и селфи камера од 16 MP и долготрајна батерија од 5000 mAh.

3. Nothing Phone (2): Најновата понуда од брендот Nothing, Nothing Phone (2), е значајна надградба од претходниот модел. Се одликува со проѕирен заден дел со LED светла, обезбедувајќи и естетика и функционалност. Телефонот нуди моќни перформанси и опции за прилагодување.

Ова се само неколку опции достапни во ценовниот опсег под 50,000 рупии. Во зависност од вашите преференции и барања, можете да најдете многу повеќе паметни телефони со врвни функции, перформанси и стил во рамките на овој буџет.

