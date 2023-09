Како да се регрутира Минтара без да се убие во портата на Балдур 3

By

Еден од популарните NPC во Baldur's Gate 3 е Минтара, Темниот елф кој ја вети својата верност на Апсолутот. Многу играчи сакаа да ја регрутираат како пријателска придружничка, но за да го направат тоа, мораа да завршат потрага што вклучуваше многу убиства. Сепак, еден умен играч открил метод како да ја регрутира Минтара без да одземе животи.

Вообичаено, за да може Минтара да се придружи на вашата страна, ќе треба да ја завршите потрагата што таа ви ја дава за да ги заколите сите во Емералд Гроув. Ова би вклучило жестока средба со Тифлинзи и Друиди, со помош на гоблинските трупи на Минтхара. Сепак, корисникот на Редит, Вулфринан, сподели метод за регрутирање на Минтара „невино“.

Според методот на Вулфринан, прво треба да разговарате со децата Тифлинг од бандата на Мол за кражба на друидскиот идол. Потоа, украдете го идолот користејќи скришум за да спречите ритуалот да се одржи. Ова би предизвикало тепачка помеѓу Тифлинзите и Друидите, во која треба или да трчате или да се прикрадете надвор. Потоа, пријавете ја локацијата на шумичката на Минтара и кога двајцата ќе се вратите, ќе ги најдете сите бранители мртви. Ова ќе ви овозможи да ја регрутирате Минтара подоцна во играта без да треба да убиете никого.

Иако овој метод може да изгледа невино на површина, важно е да се забележи дека сепак вклучува манипулација и измама. Тоа потсетува на слични морално двосмислени избори во други RPG-и како Star Wars: Knights of the Old Republic. Меѓутоа, ако претпочитате да играте како лик кој се обидува да ги одржува рацете чисти, овој метод може да биде корисно избегнување во Baldur's Gate 3.

