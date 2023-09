SpaceX ќе лансира ракета Falcon 9 со сателити Starlink

SpaceX планира да лансира ракета Falcon 9 од вселенската база Ванденберг во понеделник, 11-ти септември, во 11:57 часот.

Ако првичното лансирање е одложено, SpaceX има резервни можности за лансирање во вторник и среда. Компанијата има за цел да го приземји првиот етапен засилувач на ракетата на беспилотното летало Of Course I Still Love You во Тихиот Океан, што ќе биде 11-ти лет за овој конкретен засилувач.

Веб-пренос во живо од лансирањето ќе биде достапен на профилот на SpaceX на X (поранешен Твитер) околу пет минути пред полетувањето.

Starlink е амбициозниот проект на SpaceX за создавање глобална сателитска интернет констелација. Овие мали сателити, со тежина од околу 260 кг секој, ќе бидат распоредени во ниската орбита на Земјата за да обезбедат интернет конекција со голема брзина и ниска латентност низ целиот свет. Со распоредувањето на 21 дополнителен сателит, SpaceX ќе ја прошири својата флота Starlink за да ја подобри својата растечка услуга за широкопојасен интернет.

Ракетната технологија Falcon 9 за повеќекратна употреба на SpaceX овозможува исплатливи вселенски лансирања со враќање и повторно користење на првата фаза на ракетата. Компанијата постигна значителни пресвртници во слетувањето и прелетувањето на засилувачите, покажувајќи го потенцијалот за намалени трошоци за лансирање и зголемена пристапност до вселената.

Извори: SpaceX