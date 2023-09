Ракетата Фалкон 9 на SpaceX ќе лансира рекордно 17-ти пат

A SpaceX Falcon 9 rocket is set to make history by launching for the 17th time tonight. The rocket will be carrying 22 of SpaceX’s Starlink internet satellites. The launch is scheduled to take place from Cape Canaveral Space Force Station in Florida at 10:47 p.m. EDT. Viewers can watch the event live through SpaceX’s account on X.

Ако се оди според планот, првата етапа на Falcon 9 ќе се врати на Земјата по 8.5 минути и ќе слета на беспилотно летало SpaceX стациониран на море. Ова ќе го одбележи 17-тото успешно подигање и слетување за овој конкретен засилувач Falcon 9, поставувајќи нова пресвртница за повторна употреба на ракетата. Во моментов, само два бустери Falcon 9 имаат постигнато 16 летови.

22-те сателити Starlink на ракетата ќе бидат распоредени во ниската орбита на Земјата приближно 62.5 минути по лансирањето. Ова лансирање ќе придонесе и за уште еден рекорд за SpaceX, бидејќи тоа ќе биде нивната 65-та орбитална мисија годинава, надминувајќи го нивниот претходен рекорд од 61 поставен во 2022 година.

SpaceX првенствено се фокусираше на проширување на мегасоѕвездието Starlink оваа година, кое моментално се состои од над 4,700 оперативни сателити. Сепак, компанијата планира да продолжи да го зголемува овој број бидејќи имаат дозвола да лансираат 12,000 сателити Starlink и аплицирале за одобрение за дополнителни 30,000.

Со секое успешно лансирање и слетување, SpaceX ја покажува важноста и потенцијалот за повторна употреба на ракетата. Додека тие продолжуваат да ги поместуваат границите на вселенската технологија, иднината на вселенското истражување изгледа посветла од кога било.

