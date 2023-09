Луѓе поради возење губење на цели гранки на дрвото на животот, предупредува нова студија

By

Една неодамнешна студија објавена во Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) откри дека луѓето предизвикуваат истребување на цели гранки на „Дрвото на животот“, предизвикувајќи загриженост за потенцијалното шесто масовно истребување. Студијата, спроведена од истражувачи од Националниот автономен универзитет во Мексико, се фокусира на исчезнување на цели родови, кои се класификации помеѓу видовите и семејствата.

За разлика од претходните студии кои само ја испитуваа загубата на поединечни видови, ова истражување го анализира исчезнувањето на цели родови. Тоа е значаен придонес бидејќи обезбедува подлабоко разбирање на сегашните стапки на изумирање. Професорот Херардо Себаљос, еден од коавторите на студијата, нагласува дека кризата со истребување е подеднакво тешка како и кризата со климатските промени, но често се занемарува.

Со испитување на податоците од Меѓународната унија за зачувување на природата (IUCN), истражувачите открија дека 73 родови исчезнале во последните 500 години, а најголемиот дел од истребувањата се случиле во последните два века. Ова е алармантно, бидејќи врз основа на претходните стапки на изумирање, само два рода требало да бидат изгубени во иста временска рамка.

Студијата ги припишува човечките активности како што се уништувањето на живеалиштата, прекумерниот риболов и ловот како главни причини за овие истребувања. Губењето дури и на еден род може да има далекусежни последици за екосистемите. Истражувачите веруваат дека е потребна итна акција за да се спречи понатамошна загуба и колапс на цивилизациите.

И покрај тоа што постои консензус меѓу експертите дека сегашната стапка на истребување е алармантна, дали таа ги исполнува критериумите за шесто масовно исчезнување останува тема на дебата. Масовното истребување се дефинира како губење на 75% од видовите во краток временски период. Меѓутоа, ако сегашните стапки на истребување продолжат или се зголемат, најверојатно ќе се случи масовно истребување.

Авторите на студијата ја истакнуваат потребата да се даде приоритет на заштитата и обновувањето на природните живеалишта за да се спречи понатамошното истребување. Тие сметаат дека се уште е можно да се спасат многу родови доколку се преземат итни мерки.

Извори: Зборник на трудови на Националната академија на науките (ПНАС)

Дефиниции:

Род: Во класификацијата на живите суштества, родот е ранг помеѓу видовите и семејството.

Вид: Група на организми кои споделуваат слични карактеристики и можат да се размножуваат за да создадат плодни потомци.

Масовно истребување: Брзо губење на значителен процент на видови во краток временски период, што доведува до големи еколошки и еволутивни промени.

Дрво на животот: Метафоричен приказ на односите помеѓу различни видови, следејќи ја нивната еволутивна историја назад до заеднички предок.