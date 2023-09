Истражување на ретки текови на топла плазма во горната атмосфера

By

Во близина на половите на Земјата, поларниците се вообичаена глетка, прикажувајќи шарени светлосни прикази во горниот дел од атмосферата предизвикани од интеракцијата помеѓу сончевиот ветер и магнетосферата на планетата. Сепак, поблиску до екваторот, може да се случи различен атмосферски феномен: субаурорални јонски наноси (SAID).

СЕИД настаните вклучуваат брз проток на западна топла плазма низ јоносферата. Овие настани се поврзани со видливи структури на небото, како што се стабилните црвени лакови на аурорус (SAR) и силно зголемување на брзината на топлинска емисија (STEVE). Вообичаено, SAID настаните се случуваат помеѓу самрак и полноќ, но има случаи на SAID текови откриени по полноќ.

Во една неодамнешна студија објавена во Journal of Geophysical Research: Space Physics, истражувачите се фокусираа на 15 настани по полноќ SAID откриени во близина на Јужна Америка во 2013 година. формирање на овие ретки настани.

Истражувачите открија дека настаните по полноќ SAID, слични на настаните од полноќ, се резултат на сложената интеракција помеѓу јоносферските услови и геомагнетната динамика. Интеракцијата вклучува формирање на електрични полиња и интеракции бран-честички, кои дејствуваат како локализирани извори на топлина.

Овие наоди го подобруваат разбирањето на динамиката на плазмата во горниот дел од атмосферата и нивниот потенцијал да ги нарушат радарските сигнали за сателитско следење и други критични апликации. Понатамошните истражувања во оваа област би можеле да дадат вредни сознанија за тоа како настаните од SAID и нивните поврзани феномени можат да влијаат на атмосферата на Земјата.

Извор: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub-Auroral Ion Drifts (SAID) развиени во секторот по полноќ (1–4) за магнетно локално време во текот на 2013 година, Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677