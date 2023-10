Разбирање на однесувањето на електроните во стопените соли за напредни нуклеарни реактори

Истражувачите од Националната лабораторија Оук Риџ на Одделот за енергија и Универзитетот во Ајова постигнаа значителен напредок во разбирањето на тоа како електроните комуницираат со стопените соли во напредните нуклеарни реактори. Со пресметковно симулирање на внесување на вишок електрон во стопената сол на цинк хлорид, научниците успеаја да идентификуваат три состојби кои електронот може да ги преземе.

Во првото сценарио, електронот станува дел од молекуларен радикал кој содржи два јони на цинк. Во второто сценарио, електронот се локализира на еден цинк јон. Во третото сценарио, електронот е делокализиран и дифузно се шири преку повеќе соли јони. Овие наоди се клучни за предвидување на влијанието на радијацијата врз работата на реакторите со сол.

Реакторите за стопена сол се разгледуваат како потенцијален дизајн за идните нуклеарни централи. Затоа, разбирањето како растопените соли реагираат на високото зрачење е од најголема важност. Истражувачите имаа за цел да фрлат светлина врз однесувањето на електронот во контакт со јоните што ја сочинуваат стопената сол.

Иако студијата не одговара на сите прашања, таа обезбедува клучна почетна точка за понатамошно истражување на интеракцијата помеѓу електроните и стопените соли. Истражувачите исто така веруваат дека трите идентификувани видови формирани од електроните на краток рок потенцијално би можеле да реагираат за да формираат посложени во подолги периоди.

Студијата насловена „Дали растопените соли на висока температура се реактивни со вишок електрони? Case of ZnCl2“, беше објавено во The Journal of Physical Chemistry B. Беше избран како избор на уредници на ACS, што укажува на неговиот потенцијал за широк јавен интерес.

Ова истражување беше спроведено како дел од Истражувачкиот центар за енергетска граница (MSEE EFRC) на DOE's Molten Salts in Extreme Environments (MSEE EFRC) предводен од Националната лабораторија Брукхевен. Истражувачкиот тим планира да продолжи да ги истражува ефектите на радијацијата врз другите системи за сол. Нивното пресметковно истражување беше извршено во корисничките капацитети на DOE, вклучително и Compute and Data Environment for Science во Националната лабораторија Oak Ridge и Националниот енергетски истражувачки научен компјутерски центар во Националната лабораторија Лоренс Беркли.

Разбирањето на однесувањето на електроните во стопените соли е клучно за унапредување на реакторите на стопена сол. Тоа помага да се осигура безбедноста и ефикасноста на овие реактори, кои се сметаат за ветувачка опција за идното производство на нуклеарна енергија.

Извори:

– Лоренс Бернард, ОРНЛ