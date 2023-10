Нов универзален закон на природата: еволуцијата се применува на сите сложени системи

By

Тим научници и филозофи воведоа револуционерен концепт што го нарекуваат „закон на природата што недостасува“. Тие тврдат дека еволуцијата не е ограничена само на биолошкиот живот, туку е основен процес кој се применува на сите сложени системи во универзумот, од небесни тела до атомски структури. Тимот предлага „Закон за зголемување на функционалните информации“, кој вели дека секој систем, жив или нежив, ќе се развива доколку различни конфигурации се подложени на избор врз основа на функционалноста.

Истражувачите идентификуваат три дефинирачки карактеристики на системите кои се развиваат: мноштво на компоненти, разновидност на аранжмани и избор за функција. Тие сугерираат дека овие карактеристики се заеднички за сложените системи што се развиваат низ различни области.

Клучот за овој универзален закон на природата лежи во концептот на „избор за функција“. Истражувачите ја прошируваат Дарвиновата теорија за природна селекција, категоризирајќи ја функцијата во три различни вида: стабилност, динамична упорност и новина. Функцијата повеќе не е ограничена на особини за преживување, туку вклучува атрибути кои придонесуваат за тековното постоење, диверзификација и сложеност на системот.

Студијата ја илустрира оваа теорија со примери и од биолошки и од небиолошки контекст. Го истакнува еволутивното патување на животот на Земјата, од појавата на фотосинтезата до развојот на сложени однесувања. Сепак, концептот на еволуција се протега надвор од органскиот живот. Минералното царство, на пример, покажува свој еволутивен пат, каде што едноставните минерални конфигурации со текот на времето доведоа до сè покомплексни.

Понатаму, самите ѕвезди претставуваат еволутивно чудо со создавање на потешки елементи, придонесувајќи за хемиската разновидност и сложеност на универзумот.

Истражувањето нагласува дека Дарвиновата еволуција е посебен случај во овој поширок природен феномен. Тоа сугерира дека принципите кои ја поттикнуваат различноста на животот на Земјата се применуваат и на неживите системи.

Оваа студија, објавена во Proceedings of the National Academy of Sciences, е заеднички напор во кој се вклучени научници од различни дисциплини. Препознавајќи ја универзалната тенденција на сложените системи да генерираат новина, стабилност и динамична упорност, ова истражување го редефинира нашето разбирање за еволуцијата како вродена карактеристика на нашиот универзум кој постојано се развива.

Извори:

– Зборник на трудови на Националната академија на науките