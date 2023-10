Вселенската ера остава свој белег на атмосферата на Земјата

By

Една неодамнешна студија објавена во „Proceedings of the National Academy of Sciences“ открива дека вселенската ера има влијание врз атмосферата на Земјата. Истражувачите пронајдоа значителни количини на метали во аеросолите во атмосферата, веројатно од зголемениот број на вселенски летала и сателитски лансирања и враќање. Ова присуство на метал ја менува атмосферската хемија, потенцијално влијаејќи на озонската обвивка и климата.

Предводен од Ден Марфи од Националната администрација за океани и атмосфера, истражувачкиот тим откри над 20 елементи во сооднос што одговараат на оние што се користат во легурите на вселенските летала. Тие забележале дека масата на одредени метали, како што се литиум, алуминиум, бакар и олово, од повторното влегување во вселенските летала далеку ги надминува концентрациите на овие метали пронајдени во природната космичка прашина. Шокантно е тоа што речиси 10% од големите честички на сулфурна киселина, кои помагаат во заштитата и тампонирањето на озонската обвивка, содржеле алуминиум и други метали на вселенските летала.

Научниците проценуваат дека до 2030 година, до орбитата може да стигнат до 50,000 сателити. Ова значи дека, во следните неколку децении, до половина од честичките на стратосферската сулфурна киселина би можеле да содржат метали од повторното влегување. Сè уште не се познати ефектите од ова врз атмосферата, озонската обвивка и животот на Земјата.

Проучувањето на стратосферата е предизвик, бидејќи тоа е регион каде што луѓето не живеат. Само највисоките летови влегуваат во овој регион за краток временски период. Како и да е, како дел од програмата на НАСА за воздушна наука, научниците користат истражувачки авиони за да соберат примероци од стратосферата. Инструментите се прикачени на конусот за носот за да се осигура дека воздухот земен е свеж и непречен.

Стратосферата е стабилен и навидум мирен слој на атмосферата. Тоа е исто така дом на озонската обвивка, клучна компонента за заштита на животот на Земјата од штетното ултравиолетово зрачење. Во текот на изминатите неколку децении, озонската обвивка беше под закана, но беа направени координирани глобални напори да се поправи и надополни.

Зголемениот број на вселенски лансирања и враќања е одговорен за внесување на повеќе метали во стратосферата. Како што се лансираат ракетите и се распоредуваат сателитите, тие оставаат зад себе трага од метални честички кои имаат потенцијал да влијаат на атмосферата на начини што научниците сè уште се обидуваат да ги разберат.

Како заклучок, студијата ја нагласува потребата од понатамошни истражувања за да се утврдат точните последици од вселенската ера врз атмосферата на Земјата. Наодите сугерираат дека зголеменото присуство на метали од вселенски летала и сателити може да има импликации за климата, озонската обвивка и целокупната населливост на нашата планета.

