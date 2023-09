Брајан Меј, астрофизичар и гитарист на кралицата, и помага на НАСА во мапирањето на астероидот Бену

By

Брајан Меј, легендарниот главен гитарист на бендот Квин, придонесе во мисијата на НАСА да мапира и извади примерок од астероидот Бену. Меј, која има докторат по астрофизика, соработуваше со научничката Клаудија Манцони за да создаде реални 3Д слики од вселенски мисии. Користејќи ги овие слики, Меј помогна да се мапира Bennu и да се најде безбедна зона за слетување за сондата OSIRIS-REx што го собра примерокот.

Соработката започна кога Меј испрати стерео - 3D слики направени од слики од мисијата OSIRIS-REx - до директорот на мисијата Данте Лаурета. Лаурета беше воодушевена од квалитетот на стерео уредите и го препозна нивниот потенцијал во лоцирањето на местото за слетување за примерокот. Меј, Манцони, Лаурета и други работеа заедно на проектот, што резултираше со книгата „Бенну 3-Д, анатомија на астероид“.

Ова не е прво вклучување на Меј во НАСА. Во 2015 година, тој служеше како научен соработник во мисијата Нови хоризонти, која го истражуваше Плутон. Меј е познат не само по неговиот придонес во астрофизиката, туку и како текстописец зад многу хитови на Квин, вклучувајќи ги „We Will Rock You“ и „I Want It All“.

Страста на Меј за вселената и науката е очигледна во неговата активна улога во мисиите на НАСА. Неговата стручност и креативност како астрофизичар и гитарист продолжуваат да имаат влијание во оваа област.

