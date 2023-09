Слики кои победуваат во правопис од натпреварот „Астрономски фотограф на годината 2023“

Кралската опсерваторија Гринич ги откри воодушевувачките победнички слики од натпреварот за Астрономски фотограф на годината 2023 година. Сега во својата 15-та година, конкурсот има за цел да ја истакне работата на аматерски фотографи во вселената од целиот свет.

Победничката слика на овогодинешниот натпревар, насловена „Андромеда, неочекувано“, ја направија Марсел Дрехслер, Ксавиер Стротнер и Јан Сенти од Германија и Франција. Фотографијата доловува досега невиден кислороден лак покрај галаксијата Андромеда. Според фотографите, сликата била случајно откритие, бидејќи тие првично имале намера да снимат прекрасна слика од галаксијата Андромеда, но налетале на овој неочекуван феномен.

Фотографијата го привлече вниманието на научниците ширум светот, кои сега соработуваат за да го истражат овој џиновски објект.

Покрај севкупниот победник, натпреварот признава победници во различни категории. Некои од значајните победници во категоријата вклучуваат:

– Фотограф на годината од Skyscapes: „Големиот космички огномет“ од Ангел Ен, прикажувајќи спрајти, редок атмосферски феномен кој наликува на огномет.

– Сонце фотограф на годината: „Прашање за сонце“ од Едуардо Шабергер Поупео, во кое е претставено сонцето со влакно во форма на прашалник.

– Фотограф на годината на Месечината: „Марс-Сет“ од Итан Чапел, снимање на окултација на Марс што се случи на 8 декември 2022 година.

– Aurorae Photographer of the Year: „Brushstroke“ од Моника Девијат, прикажувајќи ја убавината на поларната светлина во изолација.

– Планети, комети и астероиди Фотограф на годината: „Суспендиран во сончев зрак“ од Том Вилијамс, обезбедувајќи уникатен поглед на Венера во инфрацрвена/ултравиолетова лажна боја.

– Фотограф на годината за луѓе и вселена: „Zeila“ од Викас Чандер, прикажувајќи ги предавничките крајбрежја на брегот на Намибија свртен кон Атлантикот.

– Ѕвезди и маглини фотограф на годината: „Нова класа на галактички маглини околу ѕвездата YY Hya“ од Марсел Дрехслер, прикажувајќи го откривањето на претходно непознати галактички маглини.

– Сер Патрик Мур награда за најдобар дебитант: „Sh2-132: Blinded by the Light“ од Арон Вилхелм, со комплексот Sh2-132 во близина на границата на соѕвездијата Цефеј и Лацерта.

– Млад фотограф на годината: „Маглината на кокошката која трча“ од Рунвеи Ксу и Бинју Ванг, истакнувајќи го ѕвезденото јато Колиндер 249 во блескава гасна маглина.

– Награда Ени Маундер за иновација на сликата: „Црно ехо“ од Џон Вајт, снимање на звукот на црната дупка во центарот на галаксијата Персеј користејќи аудио извор материјал од проектот Чандра сонификација на НАСА.

Овие неверојатни слики ја прикажуваат убавината и чудото на нашиот универзум и служат како доказ за вештината и страста на аматерските вселенски фотографи ширум светот.

Извори: веб-страница за фотограф на астроном на годината