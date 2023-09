Елементарната анализа ја потврдува асфиксијата како причина за смрт кај жртвите од Помпеја

An elemental analysis conducted on plaster casts of victims from the volcanic eruption that buried Pompeii has provided confirmation that asphyxiation was the likely cause of death for these individuals. The study, led by archaeologist Gianni Gallello from the University of Valencia, utilized portable X-ray fluorescence (XRF) techniques to gain insights into the final moments of people who lived in Pompeii during the eruption of Mount Vesuvius in 79 CE.

Гипсовите на жртвите, создадени во 1870-тите со вбризгување на гипс во шуплините оставени од распаѓање на телата под вулканска пепел, даваат единствена можност да се разбере ерупцијата и нејзините последици. Сепак, анализата на биолошкиот материјал во овие гипс се покажа како предизвик поради контаминација од гипсот.

The researchers employed portable XRF to scan six casts from the Porta Nola area and one from Terme Suburbane in Pompeii. They compared the elemental compositions of the casts to those of cremated bones from the nearby area and buried bones in Valencia, Spain. By focusing on the phosphorous-to-calcium ratios, the team developed a statistical model to differentiate between plaster and bones within the casts. The bones contaminated with plaster showed a similarity to the plaster, while less contaminated bones resembled burned bones, indicating chemical processes that leached carbonates and phosphates.

Собраните елементарни податоци обезбедуваат докази кои го поддржуваат заклучокот дека жртвите на Порта Нола умреле од задушување предизвикано од вдишување пепел пред да бидат закопани од дополнителен вулкански материјал. Сличноста на излеаните коски со кремираните коски, во комбинација со склоните и опуштените положби на жртвите, укажува на задушување како причина за смртта.

Експертите од областа, како што е Пјеро Делино, професор по вулканологија на Универзитетот во Бари, Италија, се согласуваат со овие наоди. Делино нагласува дека жртвите не биле убиени од механиката на ерупцијата, туку со вдишување на пепел. Тој сугерира дека времетраењето на ерупцијата, малку подолго од она што може да се дише, било фаталниот фактор.

Студијата ја нагласува важноста на соработката во научното истражување. Галело ја нагласува вредноста на мултидисциплинарниот пристап, наведувајќи дека нивната работа обезбедува дополнителна алатка за проучување на овие извонредни остатоци. Делино го повторува ова чувство, нагласувајќи дека проучувањето на историјата на вулканските области како Везув ни овозможува да учиме од минатото и подобро да се подготвиме за иднината. Бидејќи Везув е еден од најопасните вулкани во светот, разбирањето на неговата историја помага во ублажување на ризиците за 700,000 луѓе кои живеат во црвената зона околу вулканот.

Генерално, елементарната анализа на гипсовите од Помпеја фрла нова светлина врз причината за смртта на жртвите од ерупцијата. Со комбинирање на научни техники и интердисциплинарна соработка, истражувачите можат да откријат вредни сознанија за историските настани и да ја подобрат подготвеноста за катастрофи.

Извори:

– Џани Галело, археолог на Универзитетот во Валенсија, Шпанија

– Пјеро Делино, професор по вулканологија на Универзитетот во Бари, Италија.