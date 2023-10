Новите состојби на електроните во стопените соли би можеле да влијаат на перформансите на реакторите со сол

Научниците открија дека електроните можат да формираат три различни состојби при интеракција со стопените соли, откритие што може да има импликации за перформансите на реакторите со гориво. Истражувачите од Националната лабораторија Оук Риџ и Универзитетот во Ајова симулирале внесување на вишок електрон во стопената сол на цинк хлорид и забележале три можни сценарија. Во едно сценарио, електронот станува дел од молекуларен радикал со два јони на цинк. Во друга, електронот се локализира на еден цинк јон. Во третото сценарио, електронот се шири дифузно преку повеќе соли јони.

Реакторите за стопена сол се разгледуваат за идните нуклеарни централи, а од клучно значење е да се разбере како радијацијата влијае на однесувањето на стопените соли. Оваа студија фрла светлина на интеракциите помеѓу електроните и солите кога се изложени на високо зрачење. Истражувачите откриле дека електронот може да го олесни формирањето на различни видови, вклучително и цинкови димери и мономери, или да биде делокализиран. Овие првични наоди покренуваат прашања за тоа кои други видови би можеле да се формираат подолго време и како тие би можеле да реагираат со електроните и солите.

Ова истражување е дел од Истражувачкиот центар за енергетска граница (MSEE EFRC) на DOE's Molten Salts in Extreme Environments (MSEE EFRC) и е објавено во The Journal of Physical Chemistry B. Тимот работи на експериментално идентификување на други форми на реактивност. Студијата дава вредни сознанија за тоа како електроните комуницираат со стопените соли, но има уште повеќе да се истражи. Идните истражувања ќе истражуваат други системи за сол и ефектите на зрачењето врз стопените соли.

Извор: Oak Ridge National Laboratory