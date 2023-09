Развиен нов метод за да се разликува античкиот живот од абиотско потекло со вештачка интелигенција

By

Тим научници од Лабораторијата за Земја и планети од Институтот за наука Карнеги во Вашингтон, развиле нов метод базиран на вештачка интелигенција (ВИ) кој може точно да прави разлика помеѓу современите и древните биолошки примероци и оние од абиотско потекло. Тимот, предводен од Џим Кливс, ги сподели своите наоди во списанието „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS).

Кливс го истакна значењето на нивното истражување, наведувајќи дека потрагата по вонземски живот продолжува да биде една од највозбудливите определби во модерната наука. Тој истакна три клучни информации од нивната студија. Прво, нивните наоди сугерираат дека постојат фундаментални разлики на биохемиско ниво помеѓу живите организми и абиотската органска хемија.

Второ, тие предлагаат нивниот нов метод да се примени за да се процени дали примероците од Марс и древната Земја некогаш биле живи. Овој увид отвора нови можности за нашето разбирање на историјата на животот на другите планети и нашите планети.

Понатаму, Кливс истакна дека нивниот метод базиран на вештачка интелигенција има потенцијал да ги разликува алтернативните биосфери од оние на Земјата. Ова откритие би можело да има значителни импликации за идните астробиолошки мисии, бидејќи ќе им овозможи на научниците да разликуваат вонземски форми на живот и оние кои се наоѓаат на нашата планета.

Додека истражувачкиот тим постигна импресивна стапка на прецизност од 90%, понатамошните унапредувања и усовршувања на алгоритмот за вештачка интелигенција може уште повеќе да ја зголемат оваа точност. Развојот на овој нов метод обезбедува вредни алатки и сознанија за полето на астробиологијата и потрагата по живот надвор од Земјата.

Извори: Зборник на трудови на Националната академија на науките (ПНАС), Лабораторија за Земјата и планети, Институт за наука Карнеги, Вашингтон, ДЦ