Нова студија покажува дека огнометот негативно влијае на миграцијата на птиците

Една неодамнешна меѓународна студија предводена од истражувачи од Универзитетот во Амстердам фрли светлина врз штетните ефекти на огнометот врз популацијата на птиците за време на новогодишните прослави. Студијата, насловена како „Огномет нарушување низ заедниците на птици“ и објавена во списанието Frontiers in Ecology and the Environment, повикува на воспоставување големи зони без огномет низ целиот свет.

Студијата користела податоци од временските радари и броењето на птиците за да ги анализира моменталните реакции на летот на птиците како реакција на огномет. Истражувачите откриле дека масовната употреба на огномет на новогодишната ноќ влијае на птиците на растојание од 10 километри. Ефектите се најизразени во првите пет километри, но сепак има значително повеќе птици кои летаат во радиус од 10 километри во споредба со нормалните ноќи.

Студијата откри дека поголемите птици, како што се гуски, патки и галеби, се особено погодени од огномет. Овие птици летаат на извонредна височина со часови по почетокот на огнометот, што може да доведе до ризици како што се изложување на лошо време или несреќи поради паника.

Последиците од огнометот врз популацијата на птиците се особено високи во Холандија, каде што 62% од сите птици живеат во радиус од 2.5 километри од населените области. Ова претставува предизвици за птиците во текот на студените зимски месеци кога зачувувањето на енергијата е од клучно значење.

За да се ублажат овие негативни влијанија, истражувачите предлагаат да се применат зони без огномет и да се намали употребата на гласни и експлозивни огномети. Тие предлагаат да се истражат алтернативи како што се шоуа со дронови или украсен огномет без гласни удари за да се минимизира вознемирувањето на популацијата на птиците.

Покрај влијанието врз птиците преселници, вреди да се земат предвид севкупните ефекти на огнометот врз дивиот свет. Додека фокусот на оваа студија беше на популациите на птици, други животни, вклучувајќи кучиња и домашни миленици, исто така може да доживеат траума и вознемиреност поради гласните звуци поврзани со огнометите.

Спроведувањето мерки за намалување на негативните ефекти од огнометот врз дивиот свет може да доведе до поодговорни еколошки прослави, а сепак да го одржува духот на радост и веселба.