Nga Huringa Utu Hou me nga Huringa Whakahoahoa i hurahia e Wahoo me Zwift

Ko Wahoo raua ko Zwift, tokorua nga kaitoro rongonui i roto i te umanga paihikara o-roto, kua mahi i etahi huringa nui kua whakatauhia kia pa ki nga kaihoko me te umanga katoa. Ko te huringa tino rongonui ko te whakahekenga tuturu o te utu mo te Wahoo KICKR CORE, tetahi o nga kaiwhakangungu rongonui a Wahoo. Ko te utu o mua mo te $599, ka waatea inaianei mo te $449.

Engari ko nga huringa kaore e mutu i reira. Kei te tuku ano a Wahoo he whiringa whakauru katoa mo te KICKR CORE, kei roto he rīpene kua oti te whakauru me te ohaurunga 1 tau ki a Zwift mo te $599. Hei taapiri, kei te whakauru a Wahoo i nga paihere mo o raatau hua taputapu kei roto ko te ohaurunga Zwift 1 tau. Ko te whainga o tenei nekehanga kia nui ake nga whiringa me nga mahi a nga kaihoko i roto i te waahanga paihikara o roto.

Na enei whakahoutanga utu, kei te huri a Zwift me Wahoo i te wheako eke pahikara o roto. Ka taea e nga kaihoko te uru atu ki nga kaiwhakangungu kounga teitei i runga i te utu utu utu nui ake, na te mea ka uru atu nga whakangungu o roto i nga wa o mua.

Ahakoa ko enei huringa kaore e kore e whai hua mo nga kaihoko, he paanga ano mo te umanga. Ko Garmin/Tacx me Elite, e rua nga kaitakaro nui i roto i te maakete paihikara o roto, ka pa ki nga wero na runga i tenei whakahekenga utu. I tua atu, ko te heke mai o JetBlack, e mahi tahi ana me Zwift i runga i te Zwift Hub One, te ahua koretake na te tere o te ahunga whakamua o te hononga Wahoo/Zwift.

I roto i te katoa, ko enei huringa he tohu nui i roto i te umanga paihikara o roto. Ka taea e nga kaihoko te pai ki nga kaiwhakangungu kounga teitei me te whānuitanga o nga whiringa i nga utu utu nui ake, me urutau nga kaitakaro ahumahi me te rapu huarahi hou ki te whakataetae i tenei maakete hurihuri.

FAQ

He aha te utu hou o te Wahoo KICKR CORE?

Ko te utu mo te Wahoo KICKR CORE kua whakahekehia mai i te $599 ki te $449.

He aha te mea kei roto i te whiringa whakauru katoa mo te KICKR CORE?

Kei roto i te waahanga whakauru katoa he rīpene kua oti te whakauru me te ohaurunga 1 tau ki a Zwift mo te $599.

He huringa kee ano na Wahoo raua ko Zwift?

Kei te tukuna ano e Wahoo nga paihere mo etahi atu taputapu taputapu kei roto he ohaurunga Zwift 1 tau.

He aha te paanga o enei huringa ki te umanga?

Ko enei huringa ka puta he wero mo Garmin/Tacx, Elite, me JetBlack, na te mea ka hiahia ratou ki te arotake ano i o raatau rautaki hei whakautu ki te tipu haere o te maakete.