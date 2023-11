Ko Wahoo raua ko Zwift Ka Panui i nga Whakaritenga Whakangungu Turbo, Hangaia te Turanga Maakete Motuhake

Ko Wahoo raua ko Zwift, e rua nga waitohu rongonui i roto i te umanga paihikara, he nui nga whakarereketanga ki o raatau awhe kaiwhakangungu turbo, e tohu ana i te whanaketanga whakahihiri i roto i to raatau hononga. I roto i te nekehanga hono, kua panuitia e Wahoo he tapahi utu tuturu mo ana kaiwhakangungu turbo Kickr Core me Kickr Snap, e tuku ana ki nga kaihoko nga whiringa utu mo te whakangungu o roto.

I mua i te utu mo te £699, kei te waatea te Kickr Core mo te £449.99 hei hua tuuturu, e rite ana ki te utu o Zwift's Hub, he kaiwhakangungu mohio kei te pokapū o te keehi kooti takahi patent i waenga i nga tohu e rua i te tau 2022. Kei te tuku a Wahoo i te Kickr Core kua whakauruhia me te ohaurunga kotahi tau ki a Zwift mo te £549.99, e tuku ana i tetahi kete whakatenatena mo te hunga e hiahia ana ki te whakarei ake i o raatau wheako whakangungu o roto.

Ko Zwift, i tetahi atu taha, kua tangohia te Zwift Hub Classic mai i tana toa, ka waiho ko te kaiwhakangungu atamai Hub One anake hei hoko. Ko tenei nekehanga, i whakapumautia e Zwift, ka taea e te waitohu te whakamaarama i ana tuku hua me te aro ki te Hub One, e haere mai ana me te kete Cog me te Paataki hou. Ko te Pāwhiri he ahokore Nihokikorangi e rua-patene neke e whakarato ana i te neke mariko me te aukati taea te whakarite, te whakarei ake i te wheako eke pahikara o roto.

Na te tangohanga o te Hub Classic, ka kitea ko Wahoo me Zwift kei te whakairo i nga tuunga maakete ahurei. Ko te Kickr Core me te Hub One ka noho tahi ki te maakete, ka whakawhiwhia ki nga kaihoko nga whiringa rereke kaore he whakataetae tika i waenga i nga tohu.

Hei whakapakari ake i a raatau hononga, ka hoko ano a Zwift i te Wahoo Kickr Core i runga i tana paetukutuku, me te whakanui ake i te waatea ki nga maakete rereke. Ka taea e nga kaihoko o Amerika, UK, EU me Kanata te tumanako ka kitea te Kickr Core i runga i te papaaho-e-hokohoko a Zwift, me te waatea kei Ahitereiria me Japan ka tata mai.

Hei mutunga, ko nga whakarereketanga tata ki nga awhe kaiwhakangungu turbo a Wahoo me Zwift e hanga ana i te hihiko o te maakete. I te mea kei te haere tonu nga mahi hou me te mahi tahi o nga waitohu e rua, ka taea e nga kaieke paihikara te tumanako kia pai ake te wheako eke paihikara o roto me nga whiringa utu utu me te hangarau matatau hei whiriwhiri.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha nga kaiwhakangungu turbo?

Ko nga kaiwhakangungu turbo he taputapu e whakamahia ana e nga kaieke paihikara ki te huri i o raatau paihikara hei taputapu whakangungu o roto. Ko enei kaiwhakangungu e tuku ana i nga kaieke paihikara ki te whakatauira i nga tikanga eke hoiho o waho me te whakangungu i roto.

2. He aha a Zwift?

Ko Zwift he papa whakangungu ipurangi rongonui e whakakotahi ana i te mooni mariko me te petipeti maha hei whakarato i tetahi wheako eke pahikara o roto. Ka taea e nga kaieke paihikara te eke me te whakataetae me etahi atu i roto i te ao mariko.

3. He aha te Kickr Core?

Ko te Kickr Core he kaiwhakangungu atamai na Wahoo. Ka whakawhiwhia ki nga kaieke paihikara he wheako whakangungu o-roto me te rumaki ma te whakahoki ano i te ahua o te eke i runga i te huarahi.

4. He aha te Hub One?

Ko te Hub One he kaiwhakangungu atamai i hangaia e Zwift. He wahanga o te rarangi o Zwift o nga hua paihikara hou o roto me te whakaatu i te kete Cog and Click, e whakanui ana i te wheako neke i te waa o roto.