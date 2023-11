Te Tirotiro i te Ao o Zork: Mai i te PDP-10 ki nga Kaihanga ZIP Ritenga

I mohio koe ko Zork, he keemu morearea kuputuhi rongonui mai i te tau 1977, kaore i tuhia mo te rorohiko PDP-10, engari i hangaia hei miihini mariko ka taea te kawe? Ko tenei huarahi ahurei i taea ai te takaro i te keemu i runga i nga momo miihini 1980s ma te whakahaere ma te kaiwhakamaori.

Me ruku hohonu ki roto i te ao whakahihiri o Zork me te tuhura i nga rereketanga i waenga i nga kaikorero tuku iho me nga miihini mariko. Pērā i te whakahiatohia te waehere Java ki te Java bytecode me te whakahaere i runga i te miihini mariko Java, i whakahiatotia a Zork ki nga konae kaupapa "Z-miihini" e kiia nei ko ZIP. Ko enei konae ZIP, he rite ki nga konae PKZIP i whakamahia i te tau 1990, ka mahia e nga kaiwhakamaori i hangaia mo nga miihini motuhake.

Ko te mea whakamiharo, ko te kaikoipi i whakamahia ki te hanga i enei konae ZIP, e kiia nei ko "Zilch," kaore ano kia tukuna, ka waiho nga kaiwhaiwhai ki te whakamatau ki te tuhi i nga kaitoi ZIP ritenga ma te whakamahi i nga reo whakauru rereke. Na tenei i puta nga whakamaoritanga hou o Zork me te hanga o nga wheako keemu hou.

Ahakoa e tohu ana a Zork i tetahi momo kaiwhakamaori, he mea tika kia whakahuahia ko etahi reo whakamaori, penei i te BASIC huna i roto i te ESP32's ROM, he mea whakamaori tika mai i te waehere puna, me te kore e hiahia ki te whakahiato.

Ko te ao o te pakimaero tauwhitiwhiti me nga mahi-a-tuhi e mau tonu ana i te hunga kaingākau, e whakahihiri ana i a ratou ki te tuhura i nga huarahi rereke o te oma me te whakamaori i nga keemu. Ko te waatea o nga tohu ZIP me te tohu reo Zork kua para i te huarahi mo nga kaitoi ZIP ritenga, ka taea e nga kaitoro te whakaaro ano me te whakawhānui i te ao Zork.

Ahakoa kua roa koe e kaingākau ana ki a Zork, he hou ranei koe ki te momo whakaihiihi tuhinga, ko nga taonga tuku iho o tenei keemu auaha e maumahara ana ki a tatou mo te kukuwhatanga tonu o te hangarau me nga mahi auaha ka puta.

Pātai Auau

He aha te miihini mariko ka taea te kawe?

Ko te miihini mariko ka taea te whakahaere he konae papatono kua hoahoatia kia haere ki runga miihini mariko kaua ki runga taputapu. Ka taea e ia te mahi motuhake ma te whakarato i tetahi paparanga tangohanga i waenga i te hotaka me te taputapu o raro.

He aha te konae ZIP i roto i te horopaki o Zork?

I roto i te horopaki o Zork, ko te konae ZIP e tohu ana ki te konae kaupapa "Z-miihini". Kei roto i enei konae te waehere kua whakahiato me nga raraunga mo te keemu, ka mahia e nga kaiwhakamaori i hangaia mo nga miihini motuhake.

He aha te Zilch compiler?

Ko te Zilch compiler te taputapu hei whakahiato Zork ki nga konae ZIP. Ka whakaputa i nga tohutohu e tika ana mo te mahi o te keemu i roto i te taiao mariko Z-miihini.

Ka taea te takaro a Zork ki nga punaha hou?

Ae, he mihi ki te waatea o nga kaiwhakamaori Z-miihini me nga kaihanga ZIP ritenga, ka taea te takaro a Zork ki nga punaha hou. Ko nga momo emulators me nga tauranga ka taea e nga kaitakaro te wheako i te keemu i runga i te tini o nga taputapu.

Ko etahi atu keemu pera i a Zork?

Ae, he maha nga keemu whakaihiihi i runga i te tuhinga e rite ana ki a Zork. Ko etahi tauira rongonui ko "Adventureland," "Colossal Cave Adventure," me "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy." Ka whakawhiwhia e enei keemu nga wheako korero pakiwaitara me nga wheako whakaoti panga.