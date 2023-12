Ka hangaia e Zelda Fan te Kiriata Godzilla Mīharo ma Te Roimata o te rangatiratanga

Ko tetahi kaiwhaiwhai pukenga me te kaingākau kiriata kua turaki i nga rohe o te mahi auaha i roto i Te Poutohu o Zelda: Roimata o te rangatiratanga. Ko te kaiwhakamahi Twitter @sumoguri2323 kua hanga he kiriata poto i roto i te keemu, kaore he mea ke atu i te Godzilla rongonui. Ko tenei ataata whakamīharo e whakaatu ana i nga pukenga toi a te kaiwhaiwhai me te whakaatu i te kaha mutunga kore e tukuna ana e nga miihini mahi toi a Tears of the Kingdom.

Ko te ataata, kua tino arohia, e whakaatu ana i nga mahi whakangahau a Godzilla ma te whakamahi i nga taonga me nga taputapu Zonai. Ko te kaiju, kua whakaingoatia ko Zonai Zilla, kua ora mai ma te whakamahi a te kaiwhaiwhai i te kaha Ultrahand. Ma nga puoro me nga tangi oro kua tohua, ka kitea a Zonai Zilla e hikoi ana i te kainga o Lurelin, ka mahue te whakangaromanga. Ka ngana nga taika ki te patu i te kararehe nanakia, engari he kore noa a ratou mahi i te mea ka heke te ahi ki runga i te kainga kino. He tino whakamiharo te mahi auaha, te pikitia, me te whakatika i roto i tenei kiriata poto.

Ko tenei mihi ki nga kiriata tawhito a Toho Godzilla ka tae mai i te wa whakahihiri mo te hunga kaiju. Na te tukunga tata o Apple TV+'s MonterVerse raupapa Monarch: Legacy of Monsters me te whakaaturanga tuatahi o te ao mo Godzilla Minus One, kei te tatari nga kaiwhaiwhai ki te tuku o Godzilla x Kong: Te Emepaea Hou a tera tau. Ko te Poutohu o Zelda: Nga Roimata o te Rangatiratanga, i tetahi atu taha, kua riro i a ia te whakamihi nui i nga Tohu Taakaro e haere ake nei, i whakawhiwhia ki nga tohu mo te Taakaro o te Tau me te Keemu Mahi pai/Taupiri.

Ko te hanga whakamiharo a @sumoguri2323 he tohu mo te ngakau nui me te taranata i roto i te hapori petipeti. E whakaatu ana i nga huarahi mutunga kore i roto i nga mahi toi a Tears of the Kingdom me te whakaatu i te tirohanga hou mo te kaha o te keemu mo te korero pakiwaitara me te mahi auaha. Ka maioha nga kaiwhaiwhai me nga tauhou ki te whakapumautanga me nga pukenga nui i uru ki te hanga i tenei kiriata Godzilla ahurei i roto i te ao Zelda.

Puna: IGN

FAQs

He aha te Roimata o te rangatiratanga?

Ko Roimata o te Rangatiratanga he keemu i roto i te franchise The Legend of Zelda e whakaatu ana i nga miihini mahi toi tino pai, e tuku ana i nga kaitakaro ki te whakaputa i o raatau mahi auaha.

Na wai i hanga te kiriata Godzilla i roto i Tears of the Kingdom?

He mea hanga te kiriata e tetahi tangata whai pukenga me tetahi kaikawe kiriata e mohiotia ana ko @sumoguri2323 i runga i Twitter.

I pehea te hanga ano a Godzilla i te kiriata?

Ko Godzilla, ko Zonai Zilla te ingoa, i hanga ano ma te whakamahi i nga taonga me nga taputapu Zonai, me te kaha Ultrahand i roto i nga Roimata o te rangatiratanga.

He aha etahi atu korero e pa ana ki a Godzilla ka tukuna i nga wa e heke mai nei?

Ka taea e nga kaiwhaiwhai te titiro whakamua ki te raupapa MonarchVerse Monarch: Legacy of Monsters, te tuatahitanga o te ao o Godzilla Minus One, me Godzilla x Kong: Ko te Emepaea Hou ka timata i te tau e tu mai nei.

Kua whakawhiwhia a Roimata o te rangatiratanga i roto i te umanga petipeti?

Ae, kua whakaingoatia nga Roimata o te Rangatiratanga mo etahi tohu i nga Tohu Taakaro e haere ake nei, tae atu ki te Keemu o te Tau me te Keemu Mahi-a-Kiwa pai rawa atu.