He Puhoi te Utatanga a YouTube ki runga i a Firefox: He Maamaa?

Ko te pouri o te puhoi te utaina o nga riipene YouTube ki runga i te tirotiro Firefox i whakapae nga kaiwhakamahi ki tetahi mahi whakaaro a YouTube. Ahakoa i kii nga whakapae tuatahi mo nga mahi me nga take arotautanga taputapu mo te mutunga o Firefox, he korero rereke ano te tirohanga.

E ai ki te maha o nga korero a nga kaiwhakamahi, ko te raru kei roto i te waehere o te tuhinga polymer a YouTube. I kitea e tetahi Redditor tetahi rarangi waehere e whakaatu ana i te wa roa e rima-hakona i te wa e utaina ana he ataata YouTube ki Firefox. Ko te ahua o tenei whakaroa kaore he take i tua atu i te whakapataritari i nga kaiwhakamahi.

Ko te rarangi raruraru o te waehere ka kitea i roto i te hononga o te tuhinga polymer:

`setTimeout(mahi() {

c();

a.whakatau(1)

}, 5E3);`

Ko tenei waehere ka kaha te akiaki i nga kaiwhakamahi ki te tatari mo te rima-hakona i mua i te utaina o te ataata. Heoi, ka ngaro te take i te wa e whakamahi ana i te uBlock Origin, he toronga aukati panui. Na tenei kitenga i puta te whakaaro ko te whakaroa i ata noho he kaupapa hei aukati i te whakamahi i nga kai-araka panui.

Ko enei purongo mo te whakawhanawete i te whakaaro kaore ano kia puta i mua i te umanga hangarau. He maha nga wa ka uru atu nga kamupene ki nga tikanga whakataetae kia whai hua ai te maakete. Ahakoa he uaua ki te whakapumau i nga whakaaro kino, ko nga maiki penei i te whakapae hinu me te pohehe i waenga i nga kaiwhakamahi.

He mea tika kia mohio ko nga panui ipurangi, penei i a Neowin, ka whakawhirinaki ki nga panui mo a raatau mahi. Ka akiaki a Neowin i nga kaiwhakamahi ki te whakamaa i o raatau papaanga mena ka whakamahi ratou i te aukati panui. Hei taapiri, ka tukuna he ohaurunga kore utu mo te hunga e hiahia ana ki te tautoko i o raatau ihirangi me te kore e kite i nga panui.

I tenei wa, kaore a YouTube i korero mana mo enei whakapae. Ahakoa he whakaaro, he kore ranei, ko te take whakaroa e rima-rua hei whakamaharatanga mo te pakanga tonu i waenga i nga kamupene tirotiro me nga kaiwhakarato ihirangi ki te arotau i nga mahi, te whakanui ake i te turanga kaiwhakamahi, me te whakanui i nga moni.

Nga Ui Auau (FAQ)

Ka taea te whakatika te take puhoi ki te utaina me te kore e whakamahi i te Kaihuri Kaiwhakamahi Kaiwhakamahi?

Ae, ko tetahi atu mahi e whakaarohia ana e nga kaiwhakamahi ko te whakauru i te uBlock Origin, he toronga aukati-a-panui. Te ahua nei ko te whakamahi i te uBlock Origin ka whakatau i te raru o te puhoi te uta ataata YouTube ki Firefox.

He korero whaimana mai i YouTube mo enei whakapae?

I te wa e tuhi ana, kaore ano a YouTube i tukuna he korero whaimana, he korero ranei e pa ana ki te whakahekenga o YouTube i runga i a Firefox.

He mea noa nga take mahi i roto i nga kamupene tirotiro me nga kaiwhakarato ihirangi?

Ko nga whakapae mo nga take mahi i whakaarotia kua ara ake i nga wa o mua, e tohu ana ko nga tikanga whakataetae ehara i te mea rereke i roto i te ahumahi hangarau. Ka taea e nga kamupene te whakamahi i nga momo rautaki hei whai painga ki te maakete, ki te whakatairanga ranei i a raatau ake hua, ratonga ranei.