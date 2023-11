Kei te ora mai te iwi Inia Futuristic: Indus Battle Royale Debuts in Fortnite

Ko nga kaitoro Fortnite puta noa i te ao kua tata ki te timata i tetahi haerenga whakahihiri hou i a ratou e ruku ana ki roto i te ao ora o Indus, te keemu whawhai royale tuatahi i hangaia ki Inia. I whakawhanakehia e te SuperGaming studio i runga i Pune, ka mau a Indus i te hiranga mai i te ao Inia, e tuku ana i nga kaitakaro he wheako whakawhiti-whakawhitinga penei i era atu.

Ko te Indus i Fortnite ehara i te tauranga noa engari he wheako motuhake motuhake i hangaia mo nga kaiwhakamahi macOS me te PC. Ka taea e nga kaitakaro te tumanako kia uru ki roto i te katoa o te taakaro Indus, e whakaatu ana i te ahuatanga o te wikitoria e aro ana ki te rauemi kaha e kiia nei ko Cosmium. Ko te whakapumau i tenei rauemi i runga i te mapi ka noho ko te mea nui ki te wikitoria, ka whakatuwhera i nga rautaki whakahihiri me te takaro kaha.

Ahakoa kaore ano kia whakaatuhia he ra tuku mana mo Indus i Fortnite, ka taea e te hunga kaingākau ki te petipeti he whakarewanga beta kati Android mo te Indus battle royale i roto i te waa whakanui. Kua tuwhera kee te keemu mo te rehitatanga i mua i te Toa Play, a kua kohia e ia he 5 miriona rehitatanga o mua.

Ko tetahi ahuatanga whakamiharo ki te whakanui ko te Indus ihirangi mo Fortnite i whakawhanakehia e tetahi roopu wahine-rua-rua i roto i te waa whakamihi mo te 27 ra. Ahakoa te kore o nga wheako o mua ki te whakawhanaketanga o te keemu, i pai te whakamahi i a Epic Games' Unreal Editor for Fortnite (UEFN) ki te hanga i tetahi wheako whakahihiri me te rumaki. Ko tenei whakaurunga he waahi whakamatautau mo te SuperGaming ki te kohikohi urupare nui mai i te hunga whakarongo o waho, kia taea ai e ratou te whakamahine i te wheako petipeti hei whakarite mo te whakarewatanga mana o Indus.

Ko te Indus Battle Royale Mobile tetahi o nga keemu "hanga-in-India" e tino tumanakohia ana, e mahi ana i te whakakotahitanga o nga huānga whaihua me te papamuri o te raorao o Indus tawhito. Na roto i te whakakotahitanga o mua me nga mea kei te heke mai, ka whakaatu a Indus i nga ahuatanga penei i a Rana, Sir Taj, Arya, me Adya — na te iwi Yaksha i whakatenatena, e mohiotia ana he kaikauwhau i roto i te ao Indus. Torotoro te mapi whakaihiihi o te keemu, a Virlok, e whakaatu ana i nga whakaahua o Inia, i a koe e mau ana i a koe ki te maha o nga momo patu a muri ake nei, tae atu ki te pu kaha Vantage sniper, A27 Locust, me te SFR-4 raiwhara whakaputa kino nui. He hototahi a Indus ki te maha o nga waea atamai Android me iOS, e tono ana i nga kaitakaro ki te whakawhaiaro i o raatau wheako ma nga hoko-a-taupānga whakahihiri.

Kia rite ki te haere ki te haerenga whakahihiri i a koe e uru ana ki te hapori Fortnite o te ao ki te tirotiro i te ao whakamiharo o Indus. Kia mau tonu mo etahi atu whakahoutanga me te whakarite mo te wheako petipeti penei i mua.

FAQs

1. He aha nga papahanga ka waatea a Indus?

Ka watea a Indus ki runga macOS, PC, Android, me nga papaaho iOS.

2. Ahea te tuku mana o Indus i Fortnite ka tu?

Ko te ra tuku mana mo Indus i Fortnite kaore ano kia panuitia. Heoi, ko te whakarewanga o te beta kati katia e tumanakohia ana i te waa whakanui.

3. Na wai i whakawhanake a Indus?

I whakawhanakehia a Indus e SuperGaming, he taiwhanga o Pune.

4. Ka taea e au te rehita-mua mo Indus i runga i te Toa Play?

Ae, kei te tuwhera te keemu mo te rehitatanga i mua i te Toa Play.

5. E hia nga rehitatanga o mua i kohia e Indus i tenei wa?

Neke atu i te 5 miriona nga rehitatanga i mua i a Indus.