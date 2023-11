He Paihere Hou mo runga Ninja Dragon Drones: Tirotiro i te Rangi i te utu

Kei te titiro ki te kawe i o pukenga rere drone ki te taumata e whai ake nei? Kaua e titiro atu ki te Ninja Dragon Bundle, ehara i te mea kotahi, engari e rua nga drones whakamiharo i te utu utu. Ko te Phantom K PRO me te Alpha Z Pro e kii ana i nga ahuatanga ka whakanui i to whakaahua rererangi me te keemu ataata. A ko te waahanga pai rawa atu? Ka taea e koe te hopu i tenei paihere i te utu whakamiharo 57%, engari tae noa ki te 9 o Noema!

Ko te Phantom K PRO he quadcopter kiato me te takai e tuku ana i te tini o nga ahuatanga whakamiharo. Hopukina nga whakaahua rererangi me tana kamera 4K HD ka pai ki nga rererangi pumau me te aratau pupuri teitei. Ma te tohu tohu, te hononga WiFi, me te wheako VR 3D, ka whakatuwherahia e tenei haruru he ao ka taea te hopu i nga waa whakahihiri mai i runga. Ko tana pākahiko modular 1,800mAh ka whakarite kia roa te wa rere, me te gyroscope tuaka-si e whakarato ana i te mana tika me te pumau. Ma te tawhiti mana-mamao o te 100m me te 15-30m te tawhiti o te rerenga FPV, ka taea e koe te ruku i a koe ki roto i nga mahi kaore ano i mua.

He mea whakamiharo, ko te Alpha Z Pro he haruru e kawe ana i nga pukenga ki nga taumata hou. Ko te whakahihiri i te tatūnga rua-kamera, tae atu ki te kamera 4K whanui-whanui o mua me te kamera o raro 720p, ka hopuhia e tenei drone nga tirohanga whakamiharo mai i nga kokonga rereke. Ko te aratau pupuri teitei me te FPV wa-tūturu ko te pito noa o te hukapapa. Kei te Alpha Z Pro ano hoki te aratau upoko kore me te hokinga aunoa kotahi-matua mo te pai ake. Ko te anga takai he taapiri i te kawe, ka taea e koe te kawe i tenei haruru me koe i o haerenga. Ma te tawhiti o te kaiwhakahaere mai i te 260ft ki te 300ft, ka taea e koe te torotoro i nga whenua whanui me te hopu pikitia whakamiharo ma te ngawari.

Kua reri ki te iriti i to kaha ki te rere haruru? Kaua e ngaro i te Ninja Dragon Phantom K PRO me te Alpha Z Pro Bundle, e waatea ana i te utu whakahekenga o te $159.97 tae noa ki te 9 o Noema. Kia tere, ka huri nga utu i nga wa katoa. Whakanuia to keemu whakaahua irirangi ka haere ki runga i te haerenga hou ki te rangi!

FAQ

1. Ka taea e au te hoko motuhake nga drones?

Kao, ko te Ninja Dragon Phantom K PRO me Alpha Z Pro kei te waatea noa hei utu paihere i te utu whakaheke.

2. He aha te ora o te pākahiko o enei drones?

Ko te Phantom K PRO ka haere mai me te pākahiko 1,800mAh e whakarato ana i te waa rererangi roa. He rereke pea te ora o te pākahiko a Alpha Z Pro i runga i te whakamahinga me nga tikanga.

3. Kei te waatea nga waahanga mokowhiti mo enei drones?

Ae, ko nga waahanga e manawapa ana mo te Phantom K PRO me te Alpha Z Pro e waatea ana mo te hoko motuhake kia pai ai te tiaki me te whakatikatika.

4. Ka tae mai enei drones me te whakamana?

Tena koa tirohia te paetukutuku a te kaihanga mo nga korero whakamana mo nga drones Ninja Dragon.