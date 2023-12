By

Whakarāpopototanga: Kua whakauruhia e Xiaomi Mall tetahi waahanga rahui i runga i tana wharangi kakahu maamaa, e tohu ana mo te mahi tahi me te keemu rongonui "Genshin Impact." Ahakoa kei te kore e korerohia nga korero motuhake, ka taea e te hunga kaingākau hangarau me te petipeti te whakaaro mo te whakakotahitanga whakahihiri o te hangarau me te petipeti i roto i nga kakahu mau atamai a Xiaomi.

Kua hurahia e te wharangi kaahua atamai a Xiaomi Mall tetahi waahanga rahui, ka puta te hiahia ki waenga i nga kaikawe hangarau. Ko te whaarangi e whakaatu ana i te mahi tahi a Xiaomi me te keemu rongonui "Genshin Impact," e kii ana i te whakakotahitanga auaha o te hangarau me te petipeti.

Ahakoa he mea ngaro nga korero e pa ana ki te mahi tahi, kei te piki te tumanako i te wa e tata mai ana te ra whakarewatanga. He hitori a Xiaomi mo nga hononga angitu me "Genshin Impact," kua tukuna i mua i te Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition.

Ko te Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition i whakaatu te pono o Xiaomi ki te whakarite. Ko te hakinakina he kaupapa tae whero hihiri me te tauira karaka koura e wha-rau, ka tu tenei putanga ahurei mai i te tauira paerewa. Kei te taha o te pukoro o te ahua o te peke peketua he hoahoa peera autō mo te pai ake.

Utu-whakaaro, whakarewahia te Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition i 399 yuan ($56), paku teitei ake i te taketake Redmi AirDots 3 Pro, utu i 299 yuan (~ $42).

I tua atu i nga whakanikonikotanga rerehua, i whakauruhia e te putanga kua whakaritea nga ahuatanga whakahihiri mo nga kaiwhaiwhai o te keemu. Na te reo Maori a Keli, nga pakiwaituhi pahū-ake, me te whakaiti haruru 35dB i piki ake te wheako kaiwhakamahi. I whakanuia e te papaoro e toru nga hopuoro i hangaia me te tautoko i te aratau maramara me te aratau purongo reo, e tuku ana i nga pukenga oro.

I te wa e whakahiatotia ana e te wahanga rahui a Xiaomi Mall te mahi tahi, ka tatari marie nga kaiwhaiwhai me nga kaiwhaiwhai hangarau ki etahi atu korero mo te whakakotahitanga whakahihiri o te hangarau me te petipeti ka mauria mai e nga kakahu kakahu atamai e haere ake nei.