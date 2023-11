Ka tukuna e te Kamupene Paapori Hapori a Elon Musk he tohe mo nga whakapae mo nga Ihirangi Nazi

Ko te kamupene pāpāho pāpori a Elon Musk, X, kua tukuna he whakawakanga mo Media Matters mo Amerika me tetahi o ana kaimahi, e kii ana he korero teka te ripoata rangahau kua whakaputaina ko nga ihirangi Nazi i rere i runga i te taupānga X i te taha o nga panui mai i nga umanga nui. Ko te whakawakanga e rapu ana i nga pakaru kaore i tohua me tetahi ota mo Media Matters ki te tango i te tuhinga.

I puta te whakawakanga i muri i te panui a te Roia Tianara o Texas Ken Paxton he whakatewhatewha ki nga Media Matters mo nga mahi tinihanga. I kii a Paxton kei te ata tirotirohia e ratou te take kia kore ai te marea e tinihangatia e nga whakahaere taha maui.

Ko te Roia Tianara o Missouri, a Andrew Bailey, kua puta te hiahia mo tenei take. Ko te whakawakanga, i tukuna ki te kooti a te kawanatanga i Fort Worth, Texas, e kii ana he pohehe te whakaaturanga a Media Matters mo te taupānga X na te mea kaore i te whakaatu tika i nga mea e kitea ana e nga kaiwhakamahi.

E kii ana a X i hangaia e Media Matters nga whakaahua taha-taha e whakaatu ana i nga whakairinga a nga kaiwhakatairanga i te taha o nga korero whakakeke hei kino i nga hoko panui a X. Heoi, kua whakakorehia e te Perehitini o Media Matters Angelo Carusone te whakawakanga na te mea he ngana noa ki te wahangu i te hunga whakahee a X, e kii ana ko te paetukutuku kei muri i ana purongo.

Ko te whakawakanga e whakaatu ana i te tipu haere o te pakanga e pa ana ki a Musk, nga kaitukino o X, me te hononga raruraru o te kamupene me nga kaihokohoko. I tera wiki, i kii a Musk i nga korero tautohetohe mo X e awhi ana i te kaupapa whakapae e kiia ana he antisemitic. I whakaputahia e te Media Matters tana purongo i te ra i muri mai, ka pakaru te ingoa o X ma te whakaatu i te aroaro o nga pou Nazi i te taha o nga panui a nga kamupene rongonui.

Kua kite a X i te maha o nga kaiwhakatairanga e whakatari ana i a ratou whakapaunga i runga i te turanga hei whakautu i te ripoata. Ko enei panui ko Comcast me NBCUniversal. E kii ana te whakawakanga ko Media Matters i pokanoa ki nga kirimana i waenga i a X me ana kaiwhakatairanga, i whakahawea ki a X me nga korero teka, me te pokanoa ki nga hononga pakihi.

He mea nui kia mahara kaore a X me Musk e tautohetohe i te noho o nga kaupapa Nazi i runga i te taupānga, me te tiaki a Musk i tona aroaro hei whakaaturanga o te korero kore utu. Heoi, kua kii a X ko te ripoata a Media Matters kaore i te whakaatu tika i te wheako kaiwhakamahi angamaheni o te taupānga.

FAQs

1. He aha te X?

Ko X he kamupene pāpāho pāpori i whakaturia e Elon Musk.

2. He aha te Media Matters mo Amerika?

Ko Media Matters mo Amerika he whakahaere kaitutei ahu whakamua.

3. He aha i tukuna ai e X he whakawakanga?

Kua tukuna e X he whakawakanga mo Media Matters mo Amerika me tetahi o ana kaimahi mo nga whakapae mo nga korero teka mo nga kaupapa Nazi i runga i te taupānga X.

4. He aha nga kereme ture a X i roto i te whakawakanga?

E kii ana te whakawakanga ki te pokanoa ki nga kirimana, nga korero teka, me te pokanoa ki nga hononga pakihi.

5. I pehea te whakautu a X ki te whakawakanga?

Kua whakaae a X ki te noho o nga taonga Nazi i runga i te taupānga engari kua tiakina e ia hei ahua o te whaikorero.