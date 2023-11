Nga Panui Panui: Ko nga konae Raarangi Karere X he whakawa ki te Rōpū Kaitiaki Media

By

I roto i nga ahuatanga whakamiharo, kua tukuna e X, te turanga karere rongonui, he whakawakanga ki te roopu kaitutei pāpāho Media Matters. E kii ana te whakawakanga ko Media Matters i whakakino ki a X i muri i tana whakaputanga i tetahi purongo e kii ana ko nga panui mo nga tohu nui i whakaatuhia ki te taha o nga pou whakatairanga Nazism.

Ko tenei purongo, i tukuna i te Rapare, i puta te riri me te akiaki i a IBM, Comcast, me etahi atu panui ki te tango i a raatau panui mai i te papaahi. Kei te tipu haere te tukinga ki a X mai i tana rironga mai i a Musk mo te $44 piriona nui i te Oketopa 2022, i te mea e kii ana nga kaiwhakatairanga i nga awangawanga mo nga tuunga tautohetohe me te whakakorenga kaimahi e whai ana ki te whakatikatika i nga ihirangi.

I te Rahoroi, ka haere a Musk ki nga paapori pāpori ki te whakapuaki i nga mahere a X ki te whakarewa i te whakawakanga "thermonuclear" ki nga Media Matters me etahi atu i uru ki roto i tana korero he "whakaeke tinihanga" ki te kamupene.

Ahakoa te tautohetohe, ko te Kaiwhakahaere Matua o X Linda Yaccarino i whakatenatena i nga kaimahi i roto i te panui i te Rātapu e kaha ana te kamupene ki te whawhai ki te aukati me te whakahāwea. I whakaae a Yaccarino ko etahi o nga kaiwhakatairanga kua whakataa mo te wa poto i a ratou haumitanga whai muri i te purongo, engari i kii a X kua tino marama tana pono ki nga whakamarumaru haumaru.

Ko te Perehitini o Media Matters, Angelo Carusone, i tiaki i te ripoata a tana whakahaere i roto i te uiuinga tata me Reuters. I kii a Carusone ko nga kitenga a te hunga kore moni i whakahē tika i nga kerēme a X i whakatinanahia e ia nga tikanga haumaru kia kore ai e puta nga panui ki te taha o nga ihirangi kino. I whakanuia e Carusone te aroaro o nga panui i te taha o nga korero a-motu ma, e kii ana kaore te punaha a X i te mahi i te mea e tika ana.

Ko tenei tautohetohe ture i waenga i a X me Media Matters i aro ki nga wero e pa ana ki nga papaa korero mo te pupuri i te haumaru o te waitohu me te whawhai ki te korero kino. I te wa e puta ana te keehi, kei te noho marama tonu nga paanga mo nga kamupene me nga kaihokohoko.