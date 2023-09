Ka korero te wahine mo te tekau tau o te mamae i muri i te pokanga mata o te Pelvic Mesh

Kua korero tetahi wahine mo te "reinga" kua mau i a ia mo te tekau tau neke atu i muri mai i te pokanga mata pelvic i mahia e tetahi taote o Bristol e aro ana ki te whakawakanga kino. Ko Jennifer Hill, 74, tetahi o nga turoro 200 neke atu i whakaaehia e te North Bristol NHS Trust i pa "kino" na te pokanga koretake o te papa pelvic ma te whakamahi i te mata hangai i mahia e Dr. Anthony Dixon. I te tau 2012, i te tau 2016 ano hoki a Mrs. Hill i mahi pokanga, a he maha nga tau i pa ki te mamae me te tino paanga ki tona oranga.

I whakamahia e Dr. Dixon, he taote pelvic pelvic rongonui, he mata horihori hei hiki i nga whekau kua paheke, he tikanga e mohiotia ana ko te laparoscopic ventral mesh rectopexy (LVMR). I mahia e ia nga pokanga i te hohipera o Southmead, me te whare motuhake o Spire Hospital, he maha nga wa i tukuna ai nga turoro NHS mo te maimoatanga. I tohutohuhia a Whaea Hill kia kite i a Takuta Dixon e te kai-whanau i te Hohipera o Spire mo tona mate Irritable Bowel Syndrome (IBS), engari i muri mai ka kitea e ia he paheketanga totika me te tara. I muri i te pokanga, ka kino haere ana tohu.

Kua mate a Whaea Hill i te kino o te nerve, te mate whekau, te moe me te kai, te mamae nui, me te hiahia kia whakamakuku te koroni i nga wa maha ia ra. Kare i taea e ia te moe ira mai i nga pokanga na te mamae. Ko te tumanako a Whaea Hill ma te korero mo ana wheako me te whakaatu i nga korero i te whakawakanga kino, ka tutakina e ia, ka whakamarie i etahi atu e rite ana ki nga tuunga.

Ko te arotake a te North Bristol NHS Trust i whakaputaina i tera tau i kitea e 203 nga turoro i mahi pokanga LMVR na Takuta Dixon i waenga i te tau 2007 me te 2017 me tukuna he maimoatanga rereke i mua i te haere ki te pokanga. Kei te tautoko a Linda Millband, te tumuaki mo nga mahi a te roopu haumanu haumanu i Thompsons Solicitors, tata ki te 100 nga turoro mata o mua a Dr. Dixon. E whakapono ana ia ka aro te whakawātanga ki te tika te whakaae, mena i tukuna etahi atu maimoatanga, me te tika o te whakamohiotanga ki nga turoro mo te mate o te pokanga.

Source: The Independent

Nga wehewehe:

– Pelvic Mesh: He taputapu rongoa hei tautoko i nga whekau i roto i te rohe pelvic, he maha nga wa e whakamahia ana i roto i te paheketanga o te okana pelvic, i te whakapouri ranei i nga pokanga mimi.

– Laparoscopic Ventral Mesh Rectopexy (LVMR): He tikanga pokanga e whakamahi ana i te mata horihori hei hiki i nga whekau kua paheke.

– Ko te Pokarere: He ahua ka totohu te toki ki roto, ka puta mai ranei ki waho o te tara, nono ranei.

– General Medical Council (GMC): He tinana whakahaere te kawenga mo te pupuri i nga paerewa o nga mahi hauora i te UK.

– Ratonga Hauora Motu (NHS): Ko te punaha hauora kua utua e te iwi whanui i te UK.

Rauemi:

– Te Motuhake