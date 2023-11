New Era of Space Exploration: The Future of Commercial Space Stations

E rua tekau ma rima nga tau kua pahemo mai i te whakarewatanga o te waahanga Zarya, e tohu ana i te timatanga o te International Space Station (ISS). I te tau haere tonu o te ISS, ka puta nga patai mo tona roanga me nga mahere a NASA mo nga ra kei mua. Ahakoa te whakarite kia noho tonu te tangata ki roto i te orbit whenua iti he mea nui, kei te whakaaro a NASA ki te whakawhiti mai i nga teihana mokowhiti a te kawanatanga ki nga teihana mokowhiti.

Ko te mahere a NASA o naianei ko te whakahaere i te ISS, mena ka taea, tae noa ki te tau 2030. I tua atu i tera, ko te tumanako kia whai waahi nga kamupene motuhake ki te whakatu i o raatau ake whare ki te orbit whenua iti. Ka riihitia e NASA te wa ki runga i enei teihana arumoni hei whakauru i nga kaitirotiro rererangi mai i nga iwi rereke, tae atu ki nga tuuruhi mokowhiti.

Heoi, ko te maaharahara inaianei mena ka whakahaerea nga whare motuhake hei te tau 2030, tera pea ka paheke te kaha. I nga wa o mua, ko enei waahi kua puta nga raruraru i roto i te rererangi a te tangata, i kitea i te wa e okioki ana i waenga i te misioni whakamutunga o Apollo me te taenga mai o te Space Shuttle, me nga mea tata nei, i mua i te urunga mai o SpaceX's Crew Dragon ki te mahi. I tenei wa, he pai ake te ahua o te NASA me te maha o nga waka kaihoe kei a ia.

Ko te wero ehara i nga waka engari ko te whakatau ki te waahi ka haere enei waka mokowhiti. Kua mahi tahi a NASA me nga kamupene maha, tae atu ki te Axiom Space, Blue Origin, me Voyager Space, ki te whakawhanake i nga waahi orbit whenua iti (CLDs) arumoni. Ko te whai a te umanga ki te tuku kirimana mo enei teihana motuhake hei te tau 2026.

Heoi, ko te tino patai mehemea ka taea e enei kamupene te whakatutuki i nga wa whakahirahira me nga herenga putea. Ko te hanga me te whakarewa i te teihana mokowhiti he mahi uaua e hiahia ana te wa me te haumi nui. Ahakoa karekau e pai te aputa i roto i te orbit whenua-iti, kei te tuwhera a Phil McAlister, te kaiwhakahaere o te Waahanga Rererangi Aromatawai Aromoni o NASA, mena ka puta he otinga mo te wa roa. E kii ana ia ma te whakamahi i nga waka kaihopu o naianei, penei i a Crew Dragon me Starliner, ka taea te whakaiti i te paanga o te waahi pea.

Ko tetahi o nga wero kei te heke mai mo nga teihana mokowhiti arumoni ko te putea. I te wa e whakakaha ana te kawanatanga o Amerika i tana tahua moni, kei te tumanakohia nga tapahi tahua a te kawanatanga, tera pea ka pa ki nga mahere a NASA. Ahakoa nga wero o roto, ko te whainga kia pai te whakawhiti ki nga teihana arumoni me te para i te huarahi mo te wa hou o te torotoro mokowhiti.

Nga Ui Auau (FAQ)

- He aha te International Space Station?

Ko te Teihana Mokowhiti o te Ao (ISS) he teihana mokowhiti noho i roto i te orbit whenua iti, he mea whakahaere tahi na NASA, Roscosmos, ESA, JAXA, me CSA. He taiwhanga mo te rangahau putaiao me te mahi tahi o te ao ki te torotoro waahi.

- He aha te take i whakaaro ai a NASA ki te whakawhiti ki nga teihana mokowhiti hokohoko?

Ko te whai a NASA ki te pupuri i te noho tonu o te tangata ki te orbit whenua iti i te wa e tirotiro ana i nga rohe hou i te waahi. Ma te whakawhiti ki nga teihana mokowhiti hokohoko ka taea e NASA te aro ki ana rauemi ki runga ake i nga miihana whakahirahira, i te wa e whakahaerea ana e nga kamupene motuhake nga mahi o te whenua iti.

- He aha nga wero ki te whakawhanake i nga teihana mokowhiti arumoni?

Ko te hanga me te whakarewa i te teihana mokowhiti he mahi nui e hiahia ana kia nui te whakamahere, te putea, me te ruruku. Ko nga kamupene motuhake ka pa ki te wero ki te whakatutuki i nga wa poto me nga herenga putea me te whakarite i te haumaru me te mahi o o raatau teihana. I tua atu, he mea nui te whai putea mo enei mahi mo to raatau angitu.

- Ka pëhea te pänga ki te rangahau me te tuhuratanga o te aputa pea i roto i te orbit whenua iti?

Ahakoa karekau he waahi i roto i te orbit whenua-iti, e whakapono ana a NASA e kore e tino kino mena he wa poto. Ka taea e te umanga te whakamahi i nga waka kaihopu o naianei, penei i a Crew Dragon me Starliner, ki te whakaiti i te paanga ki nga mahi rangahau. Heoi, he mea nui ki te tohe mo te whakawhiti marie hei aukati i nga raruraru o te ahunga whakamua putaiao me te mahi tahi o te ao.

- He aha te wa mo te whakawhiti ki nga teihana mokowhiti hokohoko?

Ko te whai a NASA ki te tuku kirimana mo nga waahi orbit whenua iti (CLD) arumoni ki nga kamupene motuhake a mua i te tau 2026. Heoi, karekau tonu te reri o enei whakaurunga me o raatau mana whakahaere hei te tau 2030. He whenua hurihuri e whakawhirinaki ana ki nga ahuatanga rereke, tae atu ki te putea, te ahunga whakamua hangarau, me nga whakaritenga ture.