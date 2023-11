Ka raru te whakakore i nga taupānga?

Ma te Whakakore i nga Taumahi ka raru?

I roto i te ao mamati o enei ra, kua noho nga waea atamai hei waahanga nui o to tatou oranga. Ka whakawhirinaki matou ki a raatau mo te whakawhitiwhiti korero, whakangahau, me etahi atu mahi. Heoi, i a tatou e tango ana i te maha atu o nga tono, ka noho mokemoke a tatou taputapu me te puhoi. Hei karo i tenei, he maha nga kaiwhakamahi e whiriwhiri ana ki te whakakore i etahi taupānga e kore e whakamahia e ratou. Engari he raruraru kei te whakakore i nga taupānga? Kia mohio tatou.

Ko te whakakore i nga taupānga e pa ana ki te mahi whakaweto, whakaweto ranei i etahi tono i runga i to waea atamai. Ma tenei mahi ka aukati i te rere o te taupānga i te papamuri me te pau i nga rauemi punaha. He huarahi whai hua ki te whakawātea i te waahi rokiroki, te whakapai ake i te ora o te pākahiko, me te whakarei ake i te mahinga taputapu katoa.

FAQ:

Q: Ka taea e te whakakore i nga taupānga te kino i taku waea atamai?

A: Ko te tikanga, ko te whakakore i nga taupānga kaore he kino ki to waea atamai. He tukanga haumaru me te whakahoki.

Q: Ka pa ki taku taputapu te whakakore i nga taupānga i mua i te whakauru?

A: Ko te whakakore i nga taupānga i mua i te whakauru, e mohiotia ana ko te bloatware, ka whai hua i te mea ka whakaitihia te ngarara kore. Heoi, kia tupato me te karo i te whakakore i nga taupānga punaha tino nui, na te mea tera pea ka paheke, ka raru ranei.

P: Ka taea tonu e au te whakamahi i tetahi taupānga haua?

A: Kao, ina monoa te taupānga, ka kore e hohe, kare e taea te whakamahi kia whakahoehia ano.

Ahakoa he pai te whakakore i nga taupānga, he mea nui kia mahara he mea nui etahi taupānga mo te mahi tika o to taputapu. Ko te whakakore i nga taupānga punaha nui, i nga mea ranei e hiahiatia ana mo nga waahanga nui, penei i te karere, te waea waea ranei, ka puta he take ohorere. Na reira, ka tūtohu kia rangahauhia te kaupapa o te taupānga me nga hua ka puta i mua i te whakakore.

Ko tetahi atu mea hei whakaaro ko te whakakore i te taupānga kaore e tangohia katoatia mai i to taputapu. Ko nga raraunga o te taupānga me nga konae kei te noho tonu i te waahi rokiroki, na mena kei te rapu koe ki te waatea te mahara, he pai ake te tango i te taupānga.

Hei whakamutunga, ko te whakakore i nga taupānga ka taea te whakamahi hei taputapu pai mo te arotau i te mahi o to waea atamai me te whakakore i to taputapu. Heoi, he mea nui kia tupato me te karo i te whakakore i nga tono punaha. Ma te mohio ki te kaupapa me nga hua ka puta pea mo te whakakore i tetahi taupānga, ka taea e koe te whakatau whakatau hei whakarei ake i to wheako atamai.