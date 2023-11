Ka haere atu a COVID?

I te wa e pa ana te mate urutaru COVID-19 ki nga oranga puta noa i te ao, he maha nga tangata e whakaaro ana mena ka ngaro tenei mate. Ahakoa kei te noho pohehe tonu nga mea kei te heke mai, kei te tino whakaaro nga tohunga ma te kaha haere tonu, ka taea e tatou te whakamutu i tenei mate kino.

He aha te COVID-19?

Ko te COVID-19, he poto mo te mate coronavirus 2019, he mate hopuhopu i puta mai i te mate acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). I kitea tuatahitia i Wuhan, Haina, i te mutunga o te tau 2019 a kua horapa ki te ao katoa, e hia miriona nga mate me nga mate.

Ka ngaro katoa a COVID-19?

Ahakoa he uaua ki te matapae i te wa kei te heke mai o te huaketo, kaore pea ka ngaro katoa a COVID-19. Engari, ka puta kee te mate, te tikanga ka huri haere tonu ki roto i te taupori engari ki nga taumata iti, he rite ki te rewharewha o te tau. Heoi, na roto i te kano kano kano me nga tikanga hauora a te iwi whanui, ka taea e tatou te whakahaere i te huaketo me te whakaiti i tona paanga.

Me pehea e taea ai e tatou te whakahaere COVID-19?

Ko te whakahaere i te COVID-19 me whai huarahi maha. He mahi nui te kano kano ki te whakapakari i te mate mate me te whakaiti i te kaha o te mate. Hei taapiri, ko te mahi akuaku pai, penei i te horoi i o ringaringa me te mau kanohi kanohi, ka taea te aukati i te horapa o te mate. He mea nui ano te whakamatautau, te tirotiro whakapiri, me nga mahi taratahi hei tautuhi me te wehe i nga tangata kua pangia.

He aha nga momo rereke hou?

Ko nga momo hou o te huaketo, penei i te momo Delta, kua ara ake nga awangawanga mo te piki haere o te tuku me te aukati ki nga kano kano. Heoi ano, he tino whakamarumaru tonu nga kano kano o naianei ki nga mate kino me te whakaurunga ki te hohipera. Ko te aro turuki tonu i nga momo rereke me te urutau ki nga kano kano me nga rautaki hauora a te iwi he mea nui ki te whakahaere i te huaketo.

Opaniraa

Ahakoa kaore pea te COVID-19 e ngaro katoa, ka taea e tatou te mahi ki te whakahaere i tona horapa me te whakaiti i tona paanga ma te kano kano, nga tikanga hauora a te iwi, me te rangahau tonu. Ma te noho mohio, te whai i nga aratohu, me te tautoko i nga mahi o te ao, ka taea e tatou te wikitoria i tenei mate mate me te titiro whakamua ki te ao marama. Kia mahara, kei te noho tahi tatou katoa.