Ka hoki mai ano a COVID?

I te wa e raru tonu ana te ao ki te mate urutomo COVID-19, he patai kei roto i te hinengaro o te tini o te tangata mena ka hoki mai ano te huaketo a muri ake nei. Ahakoa kaore e taea te matapae ma te tino mohio, ka whakatupato nga tohunga ko te tupono o te aranga ake o te COVID-19 ka mau tonu te awangawanga. Anei nga mea e tika ana kia mohio koe.

He aha te hokinga mai?

I roto i te horopaki o te pakarutanga o te huaketo, ko te hokinga mai e tohu ana mo te aranga ake, te aranga ano ranei o te huaketo i muri i te wa o te hekenga, te pupuri ranei.

He aha te take ka hoki mai ano te COVID-19?

He maha nga mea ka whai waahi ki te kaha o te COVID-19 ki te ara ano. Ko tetahi take nui ko te noho mai o nga momo hou o te huaketo, tera pea ka kaha ake te tuku, te aukati ranei ki nga kano kano. Hei taapiri, ko te whakangā o nga tikanga hauora a te iwi, penei i te mana o te kanohi kanohi me nga haerenga hapori, ka whai waahi ki te horapa tere te huaketo.

He aha te mahi hei aukati i te hokinga mai?

Hei aukati i te aranga mai ano o COVID-19, he mea nui kia whai tonu i nga aratohu me nga tohutohu a te iwi. Kei roto i tenei ko te kano kano kano, te mahi akuaku ringaringa, te mau kanohi kanohi i nga waahi e kikii ana, e noho morearea ana ranei, me te pupuri i te tawhiti tinana mai i etahi atu. He mea nui ano te tirotiro me te aro turuki i nga momo rerekee hei tautuhi me te urupare wawe ki nga whakatumatanga.

Ka tiakina e nga kano kano ki te hokinga mai?

Ko nga kano kano kua kitea he tino whai hua ki te whakaiti i te taumahatanga o te COVID-19 me te aukati i nga hohipera me nga mate. Heoi, ka rereke pea to raatau whai hua ki nga momo hou. Kei te kaha te aro turuki a nga kaihanga kano kano i te ahuatanga me te mahi ki te whakawhanake i nga pupuhi whakaihiihi, ki nga kano kano whakarereke ranei hei whakatika i nga momo rereke ka puta mena ka hiahiatia.

Opaniraa

Ahakoa kei te noho marama tonu te huarahi a muri ake o COVID-19, he mea nui kia noho mataara me te whakarite mo te hokinga mai. Ma te whai tonu i nga aratohu hauora a te iwi, te kano kano kano, me te noho mohio mo nga whanaketanga hou, ka taea e tatou te mahi tahi ki te whakaiti i te paanga o nga ahuatanga o te aranga ake me te tiaki i a tatou ano me o tatou hapori. Kia noho haumaru me te noho mohio.

FAQ

P: Ka taea te hoki mai a COVID-19 ahakoa kua werohia te nuinga o nga tangata?

A: Ahakoa ka tino whakaitihia e nga kano kano te morearea o te mate kino me te whakaurunga ki te hohipera, ka puta tonu nga mate pakaru. I tua atu, ka puta ake nga momo rerekee ka taea te karo i te whakamarumaru e whakaratohia ana e nga kano kano o naianei.

P: Me pehea e kitea ai te hokinga mai o COVID-19?

A: Ko nga punaha tirotiro me te aro turuki, penei i te whakamatautau, te tirotiro whakapiri, me te raupapa ira tangata, ka awhina ki te kite i te pikinga o nga keehi COVID-19, i te putanga mai ranei o nga momo rerekee.

P: Ka hoki ano nga kati mena ka hoki mai a COVID-19?

A: Ko te whakatau ki te whakahou i nga kati me etahi atu tikanga here ka whakawhirinaki ki te kaha me te whanui o te aranga ake. Ka aromatawaihia e nga mana hauora a te iwi te ahuatanga me te whakatinana i nga tikanga hei whakaiti i te horapa o te mate.