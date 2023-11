Ka wera a COVID i a ia ano?

I te mea kei te pakaru tonu te mate urutaru COVID-19 puta noa i te ao, he maha nga tangata e whakaaro ana mena ka pau te mate i a ia ano. Na te putanga mai o nga momo rerekee me nga mahi kano kano kano, ko te patai mehemea ka memeha haere noa a COVID-19 he kaupapa tino aro nui me te awangawanga.

He aha te tikanga mo te huaketo ki te "tahu ake"?

Ina korero tatou mo te wheori ka wera i a ia ano, kei te korero tatou ki tetahi ahuatanga ka iti ake te kaha o te huaketo, ka ngaro katoa ranei me te kore e hiahiatia he werohanga whanui me etahi atu tikanga whakahaere. Ka puta mai tenei na te huinga o nga mea, tae atu ki te mate mate maori i puta mai i te mate, ka huri te huaketo ki te ahua iti ake te kino, te heke iho ranei o te hunga karekau.

He tupono ka wera te COVID-19 i a ia ano?

Ahakoa ka taea e etahi wheori te tahu i a ratou ano, kare pea ka pa ki a COVID-19 i nga wa e heke mai nei. Kua pangia e te huaketo te tini miriona taangata puta noa i te ao, engari ko te nuinga o te taupori o te ao ka mau tonu ki te mate. Hei taapiri, ko te putanga mai o nga momo rerekee hou, penei i te momo Delta ka taea te whakawhiti, he wero nui ki te whakatutuki i te mate kahui.

He aha te mahi a nga kano kano ki te aukati i te mate o te mate kia kore e wera?

He mahi nui te kano kano ki te aukati i te tahu o te huaketo. Ka awhina nga kano kano ki te hanga i te mate mate ki te huaketo, te whakaheke i te taumahatanga o te mate me te aukati i nga whakaurunga ki te hohipera me nga mate. Ma te kano kano kano i tetahi waahanga nui o te taupori, ka taea e tatou te whakaroa i te horapa o te huaketo me te kaha ki te whakatutuki i te mate kahui, kei reira te nui o nga tangata e parea ana ki te huaketo ki te aukati i tana tukunga whanui.

Opaniraa

Ahakoa he mea maori ki te tumanako ka wera te COVID-19 i a ia ano, ko te mea pono kaore pea e puta me te kore he wawaotanga nui. Ko nga kano kano ka noho tonu hei parepare pai mo te huaketo, a he mea nui kia whai tonu nga tangata takitahi ki nga aratohu hauora a te iwi ki te whakaiti i te horapa o COVID-19. Ma te mahi tahi me te noho mataara, ka taea e tatou te wikitoria i tenei raru hauora o te ao ka hoki ano ki te ahua o te noho noa.