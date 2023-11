Ka eke a Amazon ki a Walmart?

I te ao hokohoko, e rua nga tangata nunui e whawhai ana mo te mana rangatira: Amazon me Walmart. Ahakoa kua roa a Walmart te mana nui i roto i te hokohoko pereki-me-mortar, kua tere ake a Amazon ki te noho hei mana i roto i te ahumahi e-hokohoko. Ko te patai kei roto i te hinengaro o te katoa mena ka eke a Amazon ki a Walmart me te kii i te tuunga o runga o te ao hokohoko.

Ko te pikinga o te rangi o Amazon i nga tau tata nei kaore e taea te warewarehia. Kua hurihia e te kamupene te huarahi hokohoko a te tangata, he maha nga whiringa hua, utu whakataetae, me nga whiringa tuku watea. Na tana kaupapa mema Pirimia, kua hangaia e Amazon he turanga kaihoko pono kei te tipu haere tonu. Ko tana hokonga o Whole Foods Market i tohu hoki i tana urunga ki roto i te umanga hoko kai, me te whakapiki ake i tana whai waahi.

I tetahi atu taha, kua roa te noho a Walmart me tana whatunga whanui o nga toa tinana. He nui te haumi a te toa hokohoko i roto i ona kaha e-tauhokohoko ki te whakataetae ki a Amazon. Kei te piki haere nga hoko ipurangi a Walmart, a kua hanga rautaki te kamupene ki te whakapakari ake i tana tuunga ki te waahi mamati.

Ahakoa he nui nga mahi a Amazon, ehara i te mea ngawari te hopu i a Walmart. Ko nga toa tinana a Walmart e whakarato ana i te taumata ngawari me te tere e kore e taea e Amazon te whakataurite. I tua atu, ko nga hononga kaha a Walmart me nga kaiwhakarato me tona kaha ki te tuku utu whakataetae ka whakawhiwhia ki a ia he whakataetae whakataetae.

FAQ:

Q: He aha te e-hokohoko?

A: E-tauhokohoko e pa ana ki te hoko me te hoko taonga me nga ratonga i runga ipurangi.

Q: He aha te hokohoko pereki-me-mortar?

A: Ko te hokohoko pereki-ma-motar e tohu ana ki nga toa tinana tuku iho ka taea e nga kaihoko te toro atu me te hoko a-tinana.

P: He aha te mema Pirimia?

A: Ko te mema Pirimia he ratonga ohaurunga e tukuna ana e Amazon e whakarato ana i nga momo painga ki ona mema, tae atu ki te tuku kore utu me te tere, te uru ki nga ratonga roma, me nga utu motuhake.

Q: He aha te maakete kai katoa?

A: Ko te Whole Foods Market he mekameka toa e mohiotia ana mo tana aro ki nga hua taiao me nga hua pararopi. I hokona e Amazon i te tau 2017.

Ahakoa kei te haere tonu te pakanga i waenga i a Amazon me Walmart, he uaua ki te matapae mo te heke mai. Kei nga kamupene e rua o raatau kaha me te tipu haere tonu ki te whakatutuki i nga hiahia rereke a nga kaihoko. Ko te mana o Amazon i roto i te hokohoko-e me te kaha o te noho a-tinana o Walmart ka tino whakataetae ratou. Ahakoa ka eke a Amazon ki a Walmart, ka kitea tonutia, engari kotahi tonu te mea: ko te whenua hokohoko ka hangai tonu e enei toa toa e rua.